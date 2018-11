Corbetas o corbatas

Las últimas semanas han sido las del diálogo político por antonomasia. Véanse si no los ejemplos dialogantes de Casado y Sánchez en sede parlamentaria. Fuera de allí no, porque dicen que no se ajuntan, que rompen relaciones, como si fueran novios en la flor de la adolescencia. La realidad es que no les va a quedar más remedio que hablar, porque muchos son los temas que exigen que el presidente y el jefe de la oposición dialoguen. Sobre Cataluña, por ejemplo, donde sus gobernantes (es un decir) siguen planteando la reivindicación de la república que el año pasado proclamaron con la firma ulterior --transmitida en directo-- de varias decenas de parlamentarios humillando la cerviz y poniendo su nombre en la declaración. ¿O es que ya no nos acordamos del revuelo que se armó antes del parto, en el parto y después del parto del referéndum simulado?

Nos escandalizamos ante el tono de las intervenciones en el hemiciclo. Pero la memoria es frágil. Recordemos los intercambios de lindezas entre Alfonso Guerra, que también acusaba de cómplice de golpismo, o poco menos, a Adolfo Suárez; o entre Aznar ("váyase señor González") y Felipe. Y así multitud de rifirrafes entre parlamentarios de uno y otro signo, con mayor o menor vehemencia, con atisbos de improperios o con improperios propiamente dichos.

Los políticos coinciden en que hay que dialogar. Palabra mágica, bálsamo de Fierabrás que cauteriza las heridas dialécticas. Aunque no haya servido de mucho en los últimos tiempos, porque ¿de qué iban a dialogar Puigdemont y Rajoy? ¿En torno a qué asunto pudo dialogar Rajoy con Torra? En cambio, los diálogos verdaderamente edificantes son los de Iglesias con Junqueras, el cautivo con oficina instalada en prisión. Bueno sería, asimismo, que se desvelaran los sabrosos diálogos entre Zapatero y Maduro, cubata de ron de por medio, aunque no creo que a los miles de venezolanos que huyen hambrientos de su país les importe mucho el tema de conversación de ambos líderes enlazados por una insólita conjunción galáctica.

Sánchez dialoga con Susana y le promete que las corbetas saudíes se fabricarán en los astilleros de Navantia. Iglesias querrá, supongo, que nos las comamos y que les enviemos corbatas a los árabes, aliño indumentario muy útil en los países musulmanes. La sola mención de perder millones de euros y miles de puestos de trabajo hace que a más de uno se le pongan los huevos por corbeta. Una corbata bien anudada es el primer paso serio de la vida, decía Oscar Wilde. Parafraseando, digamos que una corbeta bien armada es un paso serio frente al desempleo andaluz. Ojalá la solución esté en construir corbetas. Mientras tanto, hace un par de semanas Croacia celebró la Fiesta de la Corbata. Para eso fueron sus inventores. La fiesta de la corbeta otra cosa es.