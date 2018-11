Libro recuperado

Los libros antiguos y de ocasión llenan la Plaza Mayor desde el 20 del pasado mes, y el 4 de noviembre será el último día. Esta feria junto con la de nuevas ediciones son dos importantes acontecimientos culturales, que se celebran en nuestra ciudad cada año. El artífice ha sido Francisco Bringas, director de la Biblioteca Torrente Ballester, hoy ya está jubilado, pero él fue quien la animó y dio vida durante cerca de treinta años. Nuestro reconocimiento y enhorabuena.

En la primera visita que hice a la feria, ligera y abreviada, compré dos viejas fotografías, una de los Toros de Guisando "casi muerte y casi piedra, / mugieron como dos siglos / hartos de pisar la tierra"; la otra foto de la Peña de Francia, de los tiempos en que las mujeres serranas, para cumplir una promesa hecha a la Virgen, eran capaces de subir de rodillas por riscos. La segunda vez que pasé por la feria tuve una grata sorpresa: encontré un libro que hacía cincuenta años que lo había leído. Me encontraba en el campamento militar de la IPS, en El Talarn, en el pirineo leridano, donde las tormentas amenazan romper el mundo con sus truenos. El libro se trata de "Memorias de un federalista", de Salvador de Madariaga de la editorial Sudamericana de 1967, prestado por mi compañero Acevedo, de Bilbao. En aquel tiempo leí tres libros, éste lo recuerdo por su contenido. Con el establecimiento de las autonomías que algunas han sobrepasado sus competencias con creces, se han saltado la Constitución y superado el federalismo. Madariaga decía, a mediados del siglo pasado, que el separatismo era el "problema para mi más grave de cuantos asedian a España". "La niña de los embustes" de Castillo Solórzano de la novela picaresca. Del tercer libro, sólo recuerdo una anécdota, que me sucedió con él: El capitán de la compañía nos daba la teórica, y nos decía lo importante que era la infantería, "sin que ella ocupe el terreno, no se pude hablar de victoria". Yo leía los Manuscritos del joven Marx, cubierto de las vistas del capitán por las anchas espaldas de un compañero, aunque no para el alférez que vigilaba. El capitán preguntó si pasaba algo en la penumbra. El alférez contestó: "Nada, mi capitán". Me desprendí del libro como de una brasa. Nada más recuerdo.

Mi generación recuerda 1968 por los sucesos de París y porque los matarifes de ETA iniciaron la criminal locura. El crimen que más recuerdo fue el de Melitón Manzanas, el 20 de agosto. En una masía convertida en cantina de soldados, en una mesa rústica había grabadas a navaja, con surco profundo, de forma que no se pudieran borrar las siglas. Hay firmas imborrables.