In memoriam

Aunque el pulso sea débil, se mantiene y se resiste a dejar de existir, y lo ha hecho una vez más apoderándose del puente, de este puente de Todos los Santos y Difuntos. La España viva, un año más, ha vuelto a llenar los cementerios conforme a la tradición de rendirle culto a sus muertos, aunque sea solo por un día.

Este puente ha puesto en carretera a millones de españoles, muchos de ellos camino de los lugares donde reposan sus muertos para celebrar a pie de tumba el día que el calendario litúrgico les dedica, volviendo así los pueblos a recuperar su pulso, aunque sea muy brevemente, porque son cuatro días, que entre la ida y la vuelta a casa pasan rápidos. La tradición obliga y, acompañe o no el tiempo, lo obligado es ley y esta ley se cumple siguiendo el rito acostumbrado en cada lugar.

Los malos tragos hay que saberlos llevar y fórmulas no faltan para endulzar las amarguras de esta singular romería. Cada momento tiene sus recetas para salir del paso (por muy amargo que sea) con buen sabor de boca, y este momento en el que estamos tiene un recetario de larga historia, muy variado, hecho para elegir entre huesos de santo y buñuelos de viento, que siempre ayudan a que las penas sean menos. Todo tiene su razón de ser, y en detalles así se aprecia el latido de la vida, en este caso en torno a la muerte, despertando profundos sentimientos aletargados.

Pues por los camposantos de nuestros pueblos se mueve estos días la España viva, que sólo reacciona en ocasiones muy puntuales, pero dejando en todas ellas claro su empeño en no sucumbir, de mantenerse por encima de cualquier circunstancia y, de momento, resiste y resistirá mientras quede algo que celebrar, aunque sea el día de los difuntos con huesos de santo y buñuelos de viento, armas combativas tan españolas como la tizona del Cid, la carabina de Ambrosio o el bombo de Manolo.

España, más que ética —asunto del que mejor es no hablar— es pura estética, que igual se viste de riguroso luto como de lagarterana, y mientras haya motivos para lo uno y lo otro España marcará estilo€, llorando, rezando, bailando o cantando. Le queda por delante mucha tela que cortar y aunque dormite, de vez en cuando despierta, síntomas uno y otro de esta peculiar viveza que distingue a la gente de la España viva, hueso duro de roer para quienes se empeñan una y otra vez en hincarle el diente con la idea de destruir, mozos de la misma cuerda que la caterva que votó retirar el nombre de Calvo Sotelo a un instituto de La Coruña, en aplicación de la Ley de la Memoria Histórica como corresponsable del levantamiento militar, origen de la guerra civil, producido cinco días después de su asesinato (que fue el 13 de julio de 1936) por la guardia pretoriana de Indalecio Prieto. Votó a favor toda la patulea política reunida en el Salón de Plenos de la Diputación, con la abstención del PP. Pero abstenerse es una forma cobarde de callar y quien calla otorga, permitiendo la infamia sin ningún voto en contra.

Y hablando de muertos, ¿por qué no dejarlos en paz? sea quien sea y estén donde estén (sal- vo para darles digna sepultura), ya que muertos y enterrados ¿qué daño pueden hacer sino aquel que los vivos cometan por ellos? Ahora salen de sus covachas profanadores de tumbas, a los que se une un Gobierno intruso que miente con tal de salirse con las suyas, en esta ocasión por boca de su vicepresidenta que cometió la vileza de asegurar urbi et orbi que el Vaticano había dicho sobre el destino de Franco lo que el Vaticano nunca dijo, cayendo en el error de toparse con la Iglesia, no obstante algunos monseñores, a quienes convendría recordarles lo mucho que la Iglesia española le debe al dictador. No les vendría mal unas cuantas dosis de memoria sobre este particular.

El obispo de Gerona se ha manisfetado contrario a que dictadores como Franco sean enterrados en iglesias, catedrales o basílicas. ¿Qué le mueve a ello, desmemoria, ignorancia, vileza? Dictadores como Franco solo hay uno e hizo por la Iglesia muchísimo más de lo que este obispo, y me imagino que alguno más, de esa misma Iglesia estaría dispuesto a hacer por el dictador, que lo fue sin duda, responsable de atrocidades, pero no más que aquellos otros con los que compartió historia desde uno y otro bando. Por respeto a este episodio concreto de la historia, negarle a Franco su sepultura (por motivos rastreros) cuarenta y tres años después de enterrado no tiene perdón de Dios. Entre tanto majadero no han conseguido, de momento, desenterrarlo pero sí resucitarlo, que es peor.