Antiguas tertulias en el Café Novelty

No cabe duda de la altura intelectual de las tertulias pues no hay que olvidar que, en la Salamanca de la época en que se inauguró, vivían personalidades tan ilustres como Luis Maldonado, José María Gil Robles, Pedro García Dorado Montero, los hermanos Domínguez Berrueta, Esteban Madruga, Indalecio Cuesta, Elías García Barrado o Federico Anaya.

Una de ellas denominada "La Sentina", era presidida por don Miguel de Unamuno y sus componentes tomaban asiento en la zona izquierda, servida por el camarero Sebastián Gómez. La integraban miembros de profesiones liberales: Antonio Palacios, Fernando Iscar, José Onís, Guillermo Sáez, José Sánchez Gómez, Santiago Madrigal, Cándido María Cambón, Adolfo Núñez, Julio Salcedo, Antonio Díez, Gregorio Fraile, Filiberto Villalobos, Eufrasio Iglesias, Adolfo Vérgez, Godeardo Peralta, Casimiro Población, Eloy Bullón, Fernando Zaballa, Manuel Olivera, Luis García Romo, Manuel Hernández, Manuel de Castro, Manuel Gascón, Primo Garrido, César Real, Romualdo Hernández, Francisco Díez, José y Eusebio Calón, Bernardo Olivera, Manuel Peláez, Iscio Sánchez, Manuel Rubio, Jesús Firmat, Marcelino González, Eduardo Iglesias, Eudoxio de Castro, Vicente Redondo, Juan Manuel y Agustín Martín, Francisco Jiménez, Rafael Cuesta, Juan Partearroyo, Alfredo de la Mano, Eduardo García López, Cesáreo Calvo, Eloy y Luis Romano, Manuel Tirado, Cándido García Barrado, Gonzalo y Ramón Santos Mirat, Rafael e Ignacio García Cobo, Luis Infante o Enrique Esperabé y como en ella se hacía política no era infrecuente ver en las listas de candidatos al Ayuntamiento o al Gobierno de la Nación a alguno de sus integrantes.

Encontrándose en Madrid el profesor Sáez hubo crisis de gobierno y en la Villa y Corte no tenían idea sobre la composición del nuevo gobierno, pero bastó una conferencia telefónica al Novelty y el doctor Filiberto Villalobos le facilitó la lista completa.

Se supone que el nombre de "La Sentina" se lo diera el propio don Miguel, que ya en 1902, emplea tal vocablo en su obra "En torno al casticismo".

Siendo los tertulianos gente de orden en todos los aspectos se llegaba al extremo de exquisita puntualidad en los horarios y respeto absoluto a los asientos, sentándose los contertulios siempre frente a los mismos veladores.

Mereció ser diana de los graciosos dardos de las "Quisicosas" de El Adelanto donde despidiendo al Gobernador Civil don Luis García Alonso, se decía: "€ Por eso en la levantina/ ciudad, tendrá usté el anhelo/ de Novelty su "Sentina"/ del Casino y su "chamelo". O refiriéndose a los veraneantes salmantinos en la vecina playa portuguesa de Figueira da Foz: "€ Y al verse sin su piel fina/ puede que algunos sí cejen./ Ese sí que es despellejen/ y no el que usa "La Sentina".

El 19 de abril de 1914 se celebra una cena en el Suizo, sin brindis, donde se reúnen 26 "sentinistas" obsequiados por Claudio Gambotti que se ha hecho cargo del afamado establecimiento y merece: "€ No dirán que La Sentina/ es tertulia atrabiliaria/ que más bien es asamblea / permanente culinaria".

Remozado el Casino en 1923 fue tomado por asalto por los miembros que quedaban de "La Sentina".