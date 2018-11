El Tenorio

En este día y hasta épocas bien recientes se acostumbraba a representar la obra de José Zorrilla "D. Juan Tenorio". La figura del protagonista que ya había sido tratada en nuestra literatura clásica, fue interpretada por el autor con un claro matiz romántico. Sin embargo, el personaje central de la comedia crea un estereotipo de hombre que ha dado el apelativo de Don Juan a todos los amantes y calaveras que por el mundo han sido. El mismo

se refleja de manera evidente: "Desde una princesa real/a la hija de un pescador,/ !oh!, ha recorrido mi amor/ toda la escala social./". Y más adelante refiere su estrategia: "Partid los días del año/entre las que ahí encontráis./ Uno para enamorarlas,/ otro para conseguirlas/ otro para abandonarlas,/ dos para sustituirlas/y una hora para olvidarlas."

El contrapunto lo pone Inés, la dulce novicia enamorada que acaba redimiendo a Don Juan. Ciertamente que ese ideal romántico cuadra poco con los momentos en que vivimos. Ni hay tantas ingenuas como la protagonista ni el posible Don Juan gozaría del aplauso ajeno. Hoy las relaciones afectivas son más directas aunque por desgracia a veces llevan en sí una suerte de violencia que la sociedad rechaza como no podría ser de otra manera. No sé si el romanticismo ha muerto pero si no ha desaparecido lleva vías de hacerlo no tardando demasiado.

Leo y escucho la nueva normativa que ha sacado el gobierno de Navarra sobre la educación sexual. Para asombro de muchos se pretende que, a partir de los cero años (¿cómo?) se vaya introduciendo al niño o niña en el conocimiento de su cuerpo y de su sexualidad. Juegos diversos según la edad, grabados explícitos... serían o serán un instrumento de enseñanza y, pienso yo, de adoctrinamiento. Una sexualidad que no pasa del plano físico puesto que uno de sus objetivos es demostrar la nimiedad del ámbito afectivo en las relaciones sexuales. El afecto es una cortapisa y el amor una antigualla. Y lo mismo piensan que de esa manera las futuras generaciones serán más felices. !Ah! Esa felicidad que todos buscamos y que tan difícil es.

Recurriendo a los filósofos de casi todas las épocas ya, desde Aristóteles, se hablaba del ser humano como "animal racional". No hay cultura que haya valorado más el raciocinio que la que heredamos de los clásicos griegos y continuaron en Europa muchos pensadores a lo largo de la historia.

¿Animal racional, supremacía de la razón sobre las pasiones?. Pero... !qué dices!. Animal, sobre todo, animal. !Y luego se quejarán los muy "progres" de los abusos que imperan por doquier!.