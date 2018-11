Aquí PAC y después gloria

Si España arrastra graves problemas por las transferencias de Educación, ahora uno de los objetivos del País Vasco y Cataluña es conseguir que exista una Política Agraria Común -PAC- adaptada a cada comunidad autónoma y, en el caso de los primeros, incluso a cada Diputación. La propuesta, que ya han defendido en varias de las reuniones que mantienen comunidades y Ministerio sobre la PAC parecía una ocurrencia, pero el problema es que ahora Valencia y Baleares se han subido también con fuerza al carro. Las cuatro quieren asignar el dinero que llegue de Europa para la PAC como consideren oportuno sin que exista un proyecto común a toda España, como ahora, y a pesar de que saben que el reglamento comunitario impide un reparto de estas características.

El ministro Luis Planas de momento se pone de perfil, como con el ibérico. Se escuda en que le gusta el consenso para sentarse en las reuniones y escuchar a unos y a otros, sin tomar partido ni marcar directrices, sin importarle que eso ahonde aún más las diferencias. Sabe que el "marrón" le tocará a otro, y el anuncio de la eurodiputada Esther Herranz del posible aplazamiento de la nueva PAC hasta 2023 le hace ir aún con más calma, aunque pareciera algo imposible de conseguir. Hay elecciones y moverse le supone un riesgo que no está dispuesto a asumir. Su situación no es fácil, pero en el corto periodo que lleva como ministro hay ya demasiada gente que se pregunta para qué está.

Sí intervino cuando Susana Díaz pidió que se blindaran los fondos que recibe su comunidad de la PAC. Entonces Luis Planas le recordó con acierto a la presidenta andaluza, a la que se enfrentó en las primarias de su partido, que la Política Agraria no es un fondo de compensación. Al País Vasco y a Cataluña no les ha dicho ni ´mu´ cuando han puesto sobre la mesa la puesta en marcha de su plan estratégico regional, y por eso Baleares y la Comunidad Valenciana se han unido a la fiesta.

Castilla y León, como siempre, es de las fieles, a pesar de que los actuales derechos históricos no favorecen a esta Comunidad y sí, en cambio, a Andalucía. La Junta dará en un futuro la batalla para que se eliminen y se reciban ayudas en función de la actividad productiva, porque considera que no es normal que alguien cobre por los derechos que tuvo en el 2000 si ahora ya no le queda ni un solo animal en su explotación.

Castilla y León tiene una agricultura y una ganadería muy avanzada, con explotaciones cada vez mayores, mientras que Andalucía defiende las pequeñas con la teoría de que ayudan a luchar contra la despoblación.

En Castilla y León está cada vez más demostrado que el hecho de tener una explotación no implica vivir en el medio rural porque los avances tecnológicos permiten controlar cada vez más aspectos a distancia (salvo en vacuno y ovino de leche). Además una cosa es que Andalucía defienda que los agricultores viven en el medio rural -la mayoría, dice, a unos 20 kilómetros de su explotación- y otra diferente que realmente sea así. En Salamanca, según las estadísticas, sólo el 10% de perceptores de la PAC viven en la capital de provincia, dato que desde luego sorprende.

También dará batalla por supuesto por una PAC común para toda España pero, eso sí, para cuya definición en la toma de decisiones exista un voto ponderado. No está dispuesta, por ejemplo, a que comunidades sin vacuno decidan sobre el futuro de las ayudas a esta ganadería. Pero eso será más adelante, cuando el ministro decida marcar pautas reales de debates y dejar de entretenerse con "tormentas de ideas".

Castilla y León sigue de momento a lo suyo y, como en Educación, es la primera en el pago de las ayudas de la PAC: a estas alturas mientras algunas se pierden en batallas regionalistas, la Junta ha sido la única que ha pagado ya la ayuda al ovino y nodrizas y la primera en transferir a los agricultores y ganaderos todas las subvenciones autorizadas por Bruselas. Si quiere un modelo de gestión eficaz, el ministro tiene fácil extenderlo al resto. Si quiere una "nación de naciones" también en el campo, mejor que siga de perfil y aquí PAC y después gloria...o lo que sea.