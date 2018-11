Los miedos propios

La realidad espanta sin necesidad de disfraces y puestos a pasar miedo acudamos a lo propio. Una noche en la Cueva de Salamanca o en la Casa de las Muertes. Transitar de madrugada por la literaria calle del Jesús. Unas horas solos en el bejarano Tranco del Diablo, en la Cueva de la Mora al atardecer de la Sierra de Quilamas, o en las covachas de Las Arribes, entre el Santo del Gitano y el Picón de Felipe, espacios legendarios de la comarca. Andar entre Salamanca y Alba esperando vivir algún episodio como los sucedidos al Gran Duque o Teresa de Jesús. Haga tarde en la Charca de las Brujas, al lado de Peñaranda; en la Casa de las Cabezas, de Ledesma, o entre las murallas de Ciudad Rodrigo o Monleón en busca de sus misteriosos tesoros, donde quizá encuentre un chivo con cuernos de oro, pero tenga cuidado con alguna maldición. En Salvatierra de Tormes, al amanecer y atardecer, es posible que perciba la presencia de la Mora Encantada en su castillo, cerca de la casa de Filiberto Villalobos, o vea salir del pantano algún ser extraordinario. No será miedo sino otra sensación la que sienta en La Alberca o Mogarraz al paso de sus Moza de Ánimas, al ver las calles mogarreñas iluminadas solo con velas y escuchando mandas y oraciones. En San Martín, la poesía de Las Musas y las voces del Coro Francisco de Salinas no atenuarán cierto temblor al ir desde la ermita al cementerio del Castillo. Sobre todo aquí: un cementerio encastillado siempre produce leyendas y cuentos. Cuentos de brujas, que haberlas haylas, claro, como bien sabe nuestro Juan Francisco Blanco que las sitúa en el valle de Zapaya, por Villarino de los Aires, Cipérez, Garcihernández o Fuenterroble.

Hay escenarios, mitos y leyendas suficientes para pasar miedo estos días de Santos y Difuntos sin necesidad de recurrir a disfraces de cine. Si lo pensamos bien, hasta comer huesos de santo debería espeluznarnos por más que pensemos que al hacerlo incorporamos sus virtudes. Y si son buñuelos, ya sabe que por cada uno que coma queda liberada un alma del Purgatorio. Conozco gente que hace méritos para ir a él pensando que no es tan mal sitio, así que si le saca de allí le hará una faena. Siempre me gustó la costumbre de hacer la madrugada de Santos a Difuntos tocando las campanas para asustar a los vecinos mientras se cuentan historias terroríficas –todas reales, naturalmente—y comen castañas. Me encantan las castañas asadas y sus derivadas como acompañamiento de asados y estofados. Conocí a una familia en el Cementerio que llevaba castañas asadas a sus difuntos porque tenían costumbre en estas fechas de comerlas en familia. Ah, los cementerios, los corrales de muertos, tan animados en México con mariachis y comidas familiares y tan floridos en España.

Si hacemos caso de la pizarra de San Julián, que dice que los que dan consejos ciertos a los vivos son los muertos, el cementerio es el concilio de la sabiduría. Pero eche una noche ahí esperando consejo y luego me cuenta. Ni con un saco de panes de anís, tan propios de estas fechas, hace uno noche queriendo en el cementerio. Por muy campo santo que sea. Pero, ya le digo, a mí lo que me asusta realmente es la actualidad, algunas noticias. Me espantan, espeluznan, aterrorizan, horrorizan, alarman o ahuyentan. Las veo venir como nuestras muertes o calaveras y me avisan, como la famosa rana o las predicciones de Torres Villarroel, de que podemos ir a peor en todo o casi todo. Nada, nada, que hay que hacer caso a la pizarra de San Julián.