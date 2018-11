Ayer y hoy son días para la muerte, que se nos hace presente a través de nuestras visitas a los cementerios o camposantos, como prefería el Marqués de Bradomín en "Luces de Bohemia": el personaje valleinclanesco le manifiesta a Rubén Darío, mientras entierran a Max Estrella, que prefiere esta segunda denominación porque le despierta la esperanza. Y es así: ante la muerte, el estoicismo de su irreversibilidad y el sinsentido de la pérdida definitiva de quienes hemos querido con el único magro consuelo del recuerdo, o la esperanza en otra vida, mejor, y la posibilidad cierta, desde la fe, de reencontrarnos con quienes tanto significaron para nosotros.

La verdad es que, aunque también voy como tantos, no me gustan estas romerías que se forman el día de Todos los Santos e incluso hoy, día de difuntos, no va conmigo eso de tomarme unos churros o unas porras al salir de ¿la visita? a los muertos, como celebrando que seguimos vivos, un contrapunto que podríamos llamar "memento vivere" o acuérdate de vivir o "carpe diem", en el sentido de aprovechar o apurar el privilegio de estar vivos y no desperdiciar esta única oportunidad, frente el "memento mori" o recuerda que morirás, pero en el fondo ambos sentimientos están profundamente unidos. El deseo de vivir toma todo su sentido desde la experiencia de nuestra futura muerte, morir nos hace desear vivir, aún más si cabe.

Así que detesto el folclore funerario, tan variado y proclive hasta el esperpento en nuestro país. De ahí que sólo me apetezca ir al cementerio en días comunes, cuando apenas es visitado. Es el momento que aprovecho para acercarme a las sepulturas de los míos, padres, abuelos, familiares y amigos. Cuando salgo de una de estas visitas, me invade la melancolía porque allí dejo a las personas que enriquecieron mi vida, sin las cuales yo no existiría ni sería quien soy, a quienes debo gratitud eterna, con quienes tuve experiencias de gozo inolvidables, que me hicieron feliz, y me rebelo contra la posibilidad de no volver a verlos y conversar con ellos. Siento algo parecido a lo que experimenta Hamlet cuando, con la calavera de Yorick en sus manos, recuerda con añoranza las risas que disfrutó a su lado.

Y aunque todo apunte, materialmente hablando, a la destrucción definitiva de quienes mueren, desde muy dentro surge el grito de protesta, de injusticia, de que no puede ser así, de que el amor es más fuerte que la muerte, y de que el existencialista verso de Quevedo "polvo serán, mas polvo enamorado", no colma nuestro deseo de vivir, que alguien (¿quién? Dios tal vez) ha puesto en nuestra naturaleza, y nos hace clamar que no estamos hechos para morir, sino para vivir. No es que nos hayan inculcado este deseo viejas creencias o supersticiones o el miedo, es que lo llevamos muy dentro y el racionalismo no nos basta.

Así que hoy volveré allí, con unas flores, con muchos recuerdos, con emoción, con agradecimiento, con la alegría de haberlos conocido, seres amados y admirados, a quienes tantas veces siento cerca. Porque los muertos siguen al lado de los vivos, nos acompañan, es imposible separarse de ellos, no nos pueden dejar.