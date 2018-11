A este paso, todos tronados

Es urgente que alguien ponga cordura en esta España nuestra "mi querida España ¿dónde están tus ojos, dónde están tus manos, dónde tu cabeza?" que cantó Cecilia —¡lástima de tan prematura muerte!— es urgente que alguien coja por los cuernos a este toro abanto y trunco de sesera que nos está tocando lidiar y calme al personal antes de que todos acabemos tronados por el desvarío sin comedimiento ni mesura al que diariamente nos someten los que mandan.

Ahora, porque así lo quieren los que le aprietan el garguero al que debería mandar y traga carros y carretas para seguir viviendo a papo de rey en La Moncloa, ahora, digo, va a poder uno ciscarse en el Jefe del Estado, el Rey Felipe VI, y no pasa nada; puede uno quemar la bandera de España y no pasa nada; puede uno reciscarse en la Iglesia Católica, en los santos y hasta en la Virgen —pero qué cenutrio el Willi ese— y no es que no pase nada, es que eres un machote culto y progre; puede un mastuerzo llamar grandes perras a las madres de los que no son de su cuerda y no pasa nada, es más, su jefe, el socialista salmantino Fernando Pablos, le aplaude y dice que es un hombre cabal. Es lo que se dice libertad de expresión según se mire.

Hoy si a alguien se le ocurre decir que Franco hizo cosas mal y otras bien, como los pueblos de Colonización que tanta hambre quitaron, lo engrilletan y a la trena.

Ahora, pásmese el lector, la extrema izquierda de las Mareas, de los Podemos y de las Unidas, con el beneplácito del presidente socialista Pedro Sánchez, quiere desenterrar del cementerio de El Ferrol a la niña Pacita Franco que murió a los cinco años hace un siglo y pico ¡pero qué ciruelos! porque dicen que es una ignominia y un desdoro para la bonita ciudad gallega que la criaturita permanezca allí€ Poner algo de cordura en esta España nuestra antes de que todos acabemos tronados, ¿es o no es necesario?

Y hablando de Pacita, es este un pintiparado momento para que el alcalde de Águeda, antes del Caudillo, nombrado por el Partido Socialista reclame los restos, si queda alguno, de la niñita ferrolana y le prepare una tumbita en el centro de los bonitos y cuidados jardines de la Plaza Mayor. Claro que para tan tierno y bello gesto el alcalde aguedano no podrá ya contar con el corregidor socialista mirobrigense al que en una noche de víspera isidril de vaporosos efluvios festivos le pareció una buena idea traer los restos del Caudillo al pueblo. Ya no podrá contar el aguedano con el apoyo del Partido Socialista para pedir los restos de la niña Pacita porque ahora no lo quieren ni ver, vamos, que ni le conocen a pesar que fue en la candidatura de Ciudad Rodrigo en lugar destacado, de los de salir seguro, y el partido alborozado lo presentó como fichaje estrella. Ahora ¡vade retro! ya no es de los nuestros.