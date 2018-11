La ciudad fantasma

Vuelvo a escribir en el desierto sobre el daño irreparable que está haciendo a las ciudades -y por ende a nuestras vidas- la estúpida y absurda guerra que se le ha declarado al coche, a la movilidad, bajo la excusa tantas veces hipócrita de reducir la contaminación. En suma, guerra unilateral desde los "poderes" a la libertad de las personas, que es de lo que se trata por si no lo saben: cortarnos las alas encerrándonos en casa (vía entretenimiento televisivo) y limitando nuestra capacidad de movimientos, y que mejor forma de hacerlo que ejerciendo una presión salvaje sobre la principal herramienta de nuestra libertad: el automóvil o la motocicleta.

Lo que están haciendo los "políticos" (comisarios liberticidas) con las ciudades, incluida Salamanca, no hay por dónde cogerlo: sus decisiones nos han llevado a hacernos prisioneros de ciudades vacías, y oscuras€ Y como todo es lo mismo, pues la ignorancia carece de ideología, da igual que gobierne el populismo comunista que los conservadores de centro, el fin es uno: estabularnos. Ahí está lo que pretende hacer de forma inminente Manuela Carmena en Madrid, cerrando el centro al tráfico privado, una barbaridad colosal. Y aquí tenemos Salamanca, una ciudad encantadora pero en la que ya es casi imposible moverse, no digamos su principal cliente: el turista.

El martes lo comentaba una amiga que vive en la calle Arco: salir a pasear al perro por la noche, es como salir en Siberia, pues el centro está desierto, triste, da miedo. Arco, Sol Oriente, Padilleros, José Jáuregui, Zamora, son ejemplos de calles muertas y duras de una ciudad fantasma. Sin vida, con un comercio que tendría que ser una joya de la ciudad pero que sobrevive con no pocos esfuerzos y traspaso tras traspaso. De hostelería ni hablamos.

Al hilo de la columna del pasado sábado, lo que necesita Salamanca, y no es una opinión sino una certeza, es vida, congelarse en lo mejor del pasado cercano, incluida la libertad que ahora vamos perdiendo. Nos arrepentiremos, y mucho.