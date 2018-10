Escribe mañana que por fin llueve, me sugirió un lector (gracias) en plena calle, cerca de los escaparates de la librería La Latina, en los que su dueña exhibe literatura terrorífica tan propia de estas fechas. Llovía, en efecto. El agua corría por las calles y se aliviaban escandalosamente los canalones. Olía a húmedo, que es el olor del otoño junto al de las castañas asadas, cuyos puestos se han inaugurado. Igual tiene suerte Ángel Rufino de Haro, Mariquelo, esta mañana cuando ascienda la torre campanera catedralicia para su acción de gracias, en la que no faltará el VIII Centenario de la Universidad de Salamanca. Hasta allá arriba subía don Lamberto de Echeverría a sus alumnos de Derecho Canónico. Fue el mejor cronista de la Universidad de Salamanca, de la que tanto escribió en estas páginas. Sube Ángel como cada 31 de diciembre –los años que llevan ya son una proeza—recordando el Terremoto de Lisboa: de la que nos libramos por los pelos. Desde allá arriba se intuye la Plaza del Poeta Iglesias o del Gran Hotel, como se la llamaba también, porque ahí estuvo (esto es para los más jóvenes) aquel hotelazo que introdujo a Salamanca en la hotelería moderna, con el permiso del viejo Comercio de Los Bandos. José Iglesias de la Casa nació un 31 de octubre, pero de 1748, ignorando entonces que tendría plaza y placa a un costado de la Plaza Mayor. Tengo un amigo, que se dice mayor, que encajaría en lo que el ilustrado Pablo Forner dijo de él: un socarrón de primer orden y hombre que diría una pulla en verso al mismísimo Apolo en sus doradísimas barbas. Era el sátiro y epigramático de la Escuela de Salamanca (la poética) y escribió mucho, muchísimo, antes de morir en Salamanca y no en Carbajosa, como se dice. Lo asegura Manuel Villar y Macías y la placa lo atestigua. De Carbajosa fue párroco. Tiene su recuerdo lapidario y bien acompañado de ilustres fogones (El Mesón, por ejemplo) y la histórica botica de la plaza, vecina de la inolvidable pastelería Marsan, aunque en otro tiempo hubo cerca otra ilustre, La Malllorquina, del señor Bermejo, tan vinculado al barrio de Garrido y Bermejo. El poeta Iglesias nos trasladó la prodigiosa vida del niño Juan Picornell, sabiondo o de memoria prodigiosa, que fascinó con su proeza, un examen público, a catedráticos y doctores. ¿Dónde acabaría el pobre?

Iglesias, hoy, hubiese escrito de las proezas de Magdalena Hernández Mediero, fundadora de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzehimer y desde el lunes Medalla de Oro de la Ciudad, que abrió camino a tantas asociaciones similares en España y fuera. Y también las de Isabel Villar, pintora, artista por empeño, contra viento y marea, igualmente receptora de la Medalla de Oro. Cuánta emoción hubo ese día en el Liceo y cuántos agradecimientos y justos elogios a estas dos pioneras salmantinas. Fuera, hacía frío, olía a castañas asadas y el mundo echaba ya de menos a Juan Carlos Martín Aparicio, cuyas vivencias y conocimientos nos hizo parecer siempre que era una enciclopedia taurina.

La lluvia vino a bendecir estas últimas horas la idea de un campus agroalimentario en Salamanca en la zona de La Platina, campo de juego en mi infancia, ilustre manantial y terreno vecino del cementerio, donde el agua caída ha limpiado sepulturas y refrescado las flores llevadas. Será ese campus un extraordinario legado de este 2018. Una proeza, cuando esté finalizado.