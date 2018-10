Hoy, víspera de nada

Antes, cuando nuestra identidad no tenía fisuras, o si las tenía se disimulaban tanto y tan bien que apenas se notaban porque nadie vivía de ello, dado que ninguna ganancia acarreaba el ser distinto a los demás, por eso a nadie le entusiasmaba serlo, tal día como hoy era víspera de algo importante. Ahora es víspera de otra cosa o víspera de nada. Antes se respiraban esencias muy distintas que nadie echa en falta, esencias de algo que la gente nueva ignora porque cuando llegó se encontró con lo que hay. Y lo que hay es lo que vemos, el fantasma de Halloween en cuerpo presente. A Halloween lo trajeron, lo instalaron entre nosotros y entre nosotros quedó, como si siempre hubiera sido parte de nuestro paisaje, por el que va y viene con aire propio, por esos mismos espacios que hasta no ha mucho anduvo quien le daba sentido a esta víspera de algo, que por lo que sea ha dejado de ser.

Histórico fue el crápula sevillano Miguel de Mañara, siendo por mérito de sus pecados el peor hombre que ha habido nunca, cuyo espíritu (libertino primero, contrito después, ejemplo de lo peor y de lo mejor de un ser humano) pasó a la leyenda reencarnado en don Juan Tenorio. Fue Zorrilla el artífice de esta reencarnación que llegado el momento aparecía puntual y pletórico de facultades adueñándose de la situación. A don Juan —español hasta la médula por todos sus vicios y sus virtudes— no le tosía ni Dios€ Tan convencido estaba que no se paraba en barras, hasta que llegó Halloween y sin necesidad de toserle lo barrió de la escena, por la que ya ni aparece y si lo hace es tan tímidamente que de don Juan le queda nada.

Reflejo fiel de la España actual, ¿quién conoce a Mañara y quién se acuerda de don Juan? Los pocos que podrían responder si se les preguntara por aquel y por este no son nadie en la vida, porque para ser alguien, hoy, en España, menos ser y sentirse español, cualquier cosa vale y basta. Así nos va, como así nos fue y así nos irá, porque si la condición humana no ha cambiado desde Adán, sus consecuencias tampoco.

España me recuerda a aquel panal de rica miel de la fábula de Samaniego y los políticos a las moscas golosas que a él acudían, fábula que terminaba aludiendo de esta manera a las consecuencias del insaciable goloseo: Así, si bien se examina,/ los humanos corazones/ perecen en las prisiones/ del vicio que los domina. Esto, que es tan de actualidad, no lo escribió Samaniego el verano pasado, sino en el siglo XVIII, por lo que desde entonces y desde mucho antes de entonces hasta ahora, poco o nada han cambiado algunas cosas.

Políticos presos por el vicio que los domina hay solo unos cuantos, y aunque son todos los que están no están todos los que son, ni muchísimo menos, porque la inmensa mayoría de ellos andan sueltos ejerciendo, o sea, goloseando, a sus anchas. Nada de lo que ocurre es nuevo, nada lo es bajo el sol de España. Está todo escrito, solo hay que saber buscar dónde, encontrarlo y leerlo.

Pues ahí andan, sinvergonzoneando sin pudor ni decencia. Se les pilla en la mentira y ni se sonrojan. Viven de esta política que se traen entre manos porque no pueden vivir de otra cosa. No son nada muchos de ellos y parasitan como pueden. Sean moscas o parásitos, da igual porque van a lo mismo.

Pues sobre los parásitos —como todo está escrito— Ramón y Cajal, que era, además de lo que fue, un ameno conversador y un excelente escritor, reunió en un librito, bajo el título "Charlas de café", un montón de pensamientos, de anécdotas y de confidencias, en el que dice con y desde la sabiduría que siempre y en todo le distinguió: "Llamar parásitos a los explotadores de la política es frase de dudosa exactitud [...] La mayoría de los parásitos animales tratan a sus víctimas con miramientos casi piadosos. Para no ser demasiado onerosos o harto nocivos al huésped, se han atrofiado [...] sacrificando abnegadamente órganos tan importantes como las mandíbulas, los ojos, el ganglio cerebroide, las patas y, a veces, hasta el intestino. En cambio, el parásito político ha convertido, cuando no fortalecido, todos sus instrumentos de nutrición, expoliación y dominio, esto es, sus garras, sus dientes, su lengua, su estómago y sus malas pasiones".

Echen un vistazo a lo que hay y verán, a día de hoy, víspera de nada, lo acertado de la comparación que hizo don Santiago entre unos y otros parásitos.