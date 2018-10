Más castañas, menos calabazas

Vaya por delante que me gusta una buena crema de calabazas, un arrope o los postres valencianos elaborados con estos productos de nuestras huertas. El titular responde más bien a la batalla desatada en los últimos años entre la fiesta de ´jalogüin´, simbolizada en las calabazas tan moda en estos días, y la más nuestra de Todos los Santos, que bien podría tener como símbolo o emblema, además de los buñuelos y de los huesos de santo, a las otrora humildes castañas, que poco a poco se están convirtiendo en un producto de lujo. Porque es ahora, a principios de noviembre, cuando, coincidiendo con los días de Todos los santos y de los Difuntos, más calbotás, magostos o castañadas se celebran por nuestras tierras. Como soy un firme partidario de esas tradiciones, en estas jornadas opto sin dudarlo por las castañas en lugar de por las calabazas.

Todavía recuerdo en mi niñez y adolescencia que los curas del Seminario Menor de la diócesis de Avila, situado en Arenas de San Pedro, nos sacaban a merendar a los pinares y montes cercanos, donde se asaban las castañas que habíamos logrado recoger, no sin antes "llevarnos" unos cuantos pinchazos en los dedos de las manos de los erizos que rodean el fruto. Dependiendo de cómo viniese el calendario, ese rato de asueto tenía lugar el 1 o el 2 de noviembre. De eso hace cinco décadas, año arriba o año abajo. Pues bien, medio siglo después esas tradiciones permanecen, pero también nos ha invadido esa moda llegada sobre todo de Estados Unidos, aunque no tenga su origen allí, del ´jalogüin´, que en estos días lo invade todo y amenaza con desterrar a nuestras costumbres, que giran en torno a las castañas y los dulces típicos.

Sin embargo, aún siendo grave lo anterior, no es lo más preocupante. Si hay algo que caracteriza estas fechas es que llega el momento de tener un recuerdo para los que nos precedieron y nos dieron la vida. Creo detectar que las generaciones más jóvenes andan más ocupadas con lo de ´jalogüin´ y el susto o muerte, mientras se pasean disfrazados, que de acordarse de los familiares que ya fallecieron. Me entristece comprobar cómo cada vez son más las tumbas de los cementerios de nuestros pueblos en las que, no es que no haya un ramo de flores o una maceta, sino que están abandonadas, sucias y deterioradas. Debe ser el "sino" de los tiempos, pero es triste constatar que muchos difuntos ya no tienen quién se acuerde de ellos. Para no seguir por ese camino es por lo que reivindico lo escrito en el titular: más castañas, menos calabazas, con todo lo que ello conlleva.