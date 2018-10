Rawatten es una madre coraje y desdentada que habla a la cámara de un móvil mientras algunos de sus nueve hijos escalan una montaña de basura bajo el sol abrasador de Filipinas. Los muchachos, descalzos y medio desnudos, hurgan entre la podredumbre en busca de bolsas de plástico, latas de refrescos o botellas de agua mineral. Al final del día, si hubiera suerte, podrán venderlas en una tienda de chatarra donde tal vez obtengan 50 pesos cada uno, es decir, el equivalente a unos 80 céntimos de euro. "Me da mucha tristeza ver a mis hijos rebuscar entre la basura y llorar de hambre —dice Rawatten— y me digo: tengo que salir a robar lo que sea. Pero si yo fuera a la cárcel, se quedarían sin madre y sería peor".

Así de heavy comienza el documental "Lucha de gigantes", una película que hace unas semanas presentaba Emilio Aragón, vicepresidente de la ONG Ayuda en Acción contra el Hambre. El escritor Martín Caparrós, autor de un libro titulado "El hambre" nos trata de explicar en el propio documental lo que desde cualquier punto de vista que no nos avergüence mucho, resulta inexplicable: ¿Por qué en un mundo en el que se producen alimentos suficientes para todos, siguen pasando hambre más de ochocientos veinte millones de personas?

A continuación, nos disparan otras cuantas historias grabadas igualmente con cámaras de móvil. Sus protagonistas, en primer plano, no nos ahorran los detalles más escabrosos de la forma más extrema y brutal de la pobreza. Son balas certeras que siguen dejando nuestra conciencia como un colador. Madres valientes que se resisten a ser derrotadas aunque sus pechos estén demasiado secos para poder dar de mamar a sus bebés. Biografías de padres recién asesinados en cualquier guerra. Niños corriendo entre escombros, basura y barro. Dedos acusadores apuntando a nuestra sociedad de bienestar de gente que apenas sobrevive en Bangladesh, Gaza o Guatemala.

Las hermosas guitarras acústicas y la voz emocional y abatida de Antonio Vega interpretando "Lucha de gigantes", simboliza la descomunal lucha contra el hambre que nos derrota, dando por finalizada una película que deja heridas abiertas en el alma pero también la necesidad de relativizar todos nuestros problemas y desde luego, aprender a diferenciar lo que es realmente urgente en nuestras vidas si pretendemos sentirnos dignos y mínimamente humanos.