A Casado le dan por todos los lados

Casado no gana para sustos. No lleva ni cuatro meses al frente del PP y está recibiendo de un lado y del otro. Dicen que está hiperactivo, que todo lo asume en primera persona y sin delegar. Afirman que ha hecho tal limpieza en Génova que ya no la conoce ni la madre que la trajo al mundo (que diría, de una forma más refinada, Alfonso Guerra). De la vieja guardia que habitaba el noble edificio de la sede no quedan más que las secretarias. El resto han tenido que ir limpiando despachos en pos de la renovación, excepto Juan Carlos Vera, el sempiterno funcionario de Génova encargado de poner las sillas en los mítines de todos los jefes que ha tenido el Partido Popular.

El joven presidente popular superó con nota el asunto de su máster, que no es poco y ya puede competir en igualdad de condiciones con Albert Rivera. Pero las encuestas siguen siendo poco favorables, sin contar el CIS de Tezanos que, de ser cierto, seria para cogerse una depresión.

Su primer examen parcial está a la vuelta de la esquina, concretamente el 2 de diciembre y tampoco ahí parece que el clima vaya a ser favorable. Se avecina un importante traspié. Ni el candidato, Juan Manuel Moreno, que no lo eligió él, sino que lo tuvo que asumir por herencia, ni las declaraciones de algunos de sus más directos colaboradores, como Isabel García Tejerina, están ayudando a pasar el trago lo más dignamente posible. A la exministra de Agricultura, que estuvo este fin de semana en la interparlamentaria de la capital andaluza, es mejor que la esconda después de comparar los niños de Castilla y León con los de Andalucía. Tal vez razones había para enfrentar los resultados de una y otra gestión educativa, pero se presupone que con la trayectoria política que tiene la vallisoletana era para saber que ciertas cosas no se pueden decir delante de un micrófono. Lo dicho: doña Isabel cada vez que pisa Andalucía, pierde un puñado de votos el PP.

Pero como no hay dos sin tres, ayer se hicieron públicas unas grabaciones entre Villarejo y el marido de Cospedal. Son del pasado sí, pero no hay que olvidar que la exsecretaria general del PP fue uno de los puntales fundamentales para la victoria de Pablo Casado frente a Soraya Sáenz de Santamaría. Es más, de no haber sido por las ansias de venganza de la ya exnúmero "dos" del PP, es muy probable que Pablo Casado no hubiera ganado el congreso extraordinario de julio. Por eso el asunto de Villarejo no es cuestión menor y seguro que aunque la exsecretaria general no tenga hoy una posición relevante en el nuevo PP, las grabaciones del excomisario corrupto y el marido de la política sí le van provocar devaneos de cabeza a Casado y le van a restar munición frente a Pedro Sánchez y a la ministra amiga del presidiario.

Ayer definitivamente no fue un buen día para el líder popular. La pareja del presidente de Galicia anunció que deja la empresa de Amancio Ortega para dedicarse al cuidado de su hijo. Han dicho que no se busquen segundas lecturas, pero yo les digo que Galicia se le queda pequeña a Alberto Núñez Feijóo y que la parejita ya está preparando el camino para llegar en las mejores circunstancias a La Moncloa. En las primarias el gallego apoyó, aunque nunca lo dijo públicamente, a Pablo Casado porque sabía que era más fácil de destronar que si salía elegida la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.

No son tiempos fáciles para el novel liderazgo de Casado. Ni sus nuevos colaboradores (Tejerina y sus incendiarias comparaciones, Cospedal y los peligrosos confidentes de su marido, los líos verbales de su portavoz o las legítimas y preocupantes ambiciones del político gallego) ni las encuestas le son favorables. Ya puede cuidar Castilla y León porque tengo el presentimiento de que puede ser el único territorio amigo que le quede después de las sucesivas citas electorales que se avecinan.

Si yo fuera Pablo Casado cuidaría lo que tengo, porque lo que no tengo es fácil que ni siquiera pueda aspirar a conseguirlo.