No me atrevo a ponerle cifra a la marcha contra el cáncer celebrada ayer. Fue una riada. Verde. Un tren interminable sin último vagón que hizo suyo las calles y las plazas transmitiendo esperanza. Ayer se le ganó a la enfermedad un espacio o un tiempo, depende de cómo se quiera ver, pero eso ya pasó porque hoy estamos en otra historia. La marcha de este lunes discurre por los laboratorios, las consultas, los quirófanos, los hospitales y las familias en los que, supongo, la fotografía verde y solidaria de este domingo tendrá cierto efecto terapéutico o balsámico. Creo que debe tenerlo. Como una inyección de compañía, ilusión y actitud. Esto es cosa de todos y entre todos vamos, poco a poco, ganando. Es cuestión de tiempo y educación, me dicen los que saben. Tiempo de investigación, y educación para poner de nuestra parte lo necesario. Quizá lo mejor no sea numerar la marcha de ayer y decir, simplemente, que Salamanca se echó a la calle contra el cáncer obviando el frío de una mañana de invierno, a pesar del sol, que se traducía en rostros tensos de vendedores y curiosos del rastro: libros a un euro, llaveros a dos, estilográficas a tres, reproducciones de coches y tanques a cuatro€a partir de cinco se traza la raya del regateo.

No pudo ese frío con los salmantinos ni con los libreros de viejo y saldo que regresaron a la Plaza Mayor, que atravesó la marcha. Hay tesoros que se encuentran si uno busca o sencillamente le encuentran a uno. Como un poemario de Rafael Laínez Alcalá, "Unicornio salmantino": "derramada mi voz en el otoño, porque es tiempo de amor en sementera". Hay tesoros salmantinos, libros de aquí, sobre nuestras cosas, y novelas universales, de esas que hay que leer al menos una vez en la vida. Es fácil intuir en esos paquetes de libros propios la venta de una biblioteca propiedad de un curioso o erudito de Salamanca o los almacenes de una librería ya cerrada. Lo importante es que esos libros vuelvan a tener dueño y lectores, que no terminen en el reciclador o como en tiempos de penuria convertidos en pasta de papel. ¡Cuántas bibliotecas seculares y seglares perecieron de esa manera!

Entre esos tesoros locales hay algunos en los que se relata la historia de la Virgen de la Vega. Es una alegría que la iniciativa "Las llaves de la ciudad" haya descubierto su origen a muchos salmantinos, a los que imagino sorprendidos al ver los arcos románicos supervivientes. Arcos universitarios, porque el monasterio fue colegio universitario. La imagen, mientras, anduvo de acá para allá hasta terminar en la Catedral Vieja. La historia está contada y no es el caso repetirla. Pero sí insistir en que aún queda mucha Salamanca por descubrir a los salmantinos: el propio subsuelo catedralicio tras haber conquistado sus alturas o el mismo suelo dominico tras abrir su terraza.

El paseo de ayer, la marcha dominical, creo que sirvió también para ver lo que no vemos, que la unión crea una energía que puede con todo. Magdalena Hernández Mediero, desde la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzehimer, quiso canalizar esa energía para ayudar a los afectados directa o indirectamente por la enfermedad. Fue una pionera. Lo hizo cuando casi nadie hablaba ni sabía del Alzehimer. Tiene ganada esa medalla de la Ciudad, como Isabel Villar por enseñarnos a mirar la realidad de otra manera.