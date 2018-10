Al pan pan

Está de moda el pan, curiosamente cuando menos pan se come más de moda está. Y entre la grey de tragones más sofisticados hoy se valora el pan más que nunca, eso sí, no cualquier pan. Porque por oposición a las baguetes de serie, congeladas e insípidas, que pierden el color, el aroma y la textura a las tres horas de hornearse, hoy hay dos clases de pan que están en auge, El pan de pueblo, que con su prestigio rural llega a Salamanca desde los obradores vecinos: Machacón, Pelabravo o Valverdón, sin ir más lejos y su oferta en los carteles aclara que se trata de un pan cocido en horno de leña. Este pan de pueblo tiene cada vez más clientela y en las panaderías anuncian a las claras su procedencia. El segundo pan que está de moda es el de los nuevos artesanos urbanos, el pan de los hipster lo llaman algunos, que frente al pan industrial defiende su lento proceso de fermentación desde la masa madre, y produce grandes piezas de contundentes formas esféricas, corteza rugosa y miga alveolada y tierna.

En nuestra ciudad, el primero que instaló un gran obrador de panadería artesanal, ya hace muchos años, fue Narciso, el de la Tahona, que hace cada día más de veinte clases de pan a cual más suculento, desde los más tradicionales, de trigo, centeno, integral, etc. hasta piezas tan insólitas como un panecillo salado, con algas marinas. El pan de la Tahona es muy apreciado en la ciudad, como atestiguan las largas colas ante sus mostradores.

Está de moda el pan y aunque el consumo de los españoles ha pasado en medio siglo de 150 gramos a 80 al día, un importante movimiento de jóvenes panaderos está haciendo renacer el gusto por el pan y en Madrid por ejemplo, una poderosa asociación de artesanos del pan llamada Pánic, abre nuevas tahonas en las que un enjambre de jóvenes multicolores y pluritatuados elaboran suculentas maravillas, de miga esponjosa y tueste natural que están pidiendo a gritos la yema de un huevo frito, o un par de lonchas de jamón ibérico.

La gente de más edad todavía habla con nostalgia del pan candeal, en referencia al trigo del que se hacía y muchos de nuestros mayores desprecian el pan integral, hoy tan alabado por los dietistas, porque les recuerda a la posguerra, cuando se horneaba el trigo con los salvados, para que cundiera más y comer pan blanco era un privilegio de ricos o de estraperlistas.

Hay que celebrar como se merece esta renovación del pan cada vez más rico y variado, por oposición a los insípidos panes de molde e industriales, que están llenos de dañinos azúcares y aditivos químicos.

Tal vez sea el momento de decir viva el pan nuestro de cada día, y acercarnos a ?l con aquel antiguo respeto secular, que por fortuna se está renovando.