Lingüistas y filólogos coinciden en afirmar que la cooperación entre quien habla y quien nos escucha constituye una condición ineludible para comunicarse eficaz y provechosamente. En otras palabras: la buena comunicación se basa en empatizar con el interlocutor, en comprenderlo, en tenerlo en consideración. ¿Y cómo se logra esto? Fácil: siendo sincero, hablando de lo que realmente importa, y, sobre todo, evitando la ambigüedad, lo críptico.

No estoy del todo conforme: la oscuridad puede ser extraordinariamente luminosa. Porque en ocasiones –especialmente cuando se respeta al oyente o al lector– conviene echar mano de la antífrasis, del equívoco, del doble sentido, en la seguridad de que la inteligencia del interlocutor descubrirá dónde viaja la ironía. Leo una carta abierta dirigida al director de TV3, la cadena autonómica de Cataluña. El autor es Salvador Oliva, escritor, profesor de dicción y catedrático de Filología Catalana en la universidad de Gerona. En la carta, Oliva solicita al director de TV3 que no sea tan rácano con Pilar Rahola, y que procure que esta taciturna señora aparezca en pantalla al menos dos veces al día. (¿Cómo dice usted? ¿Qué Rahola es cualquier cosa menos prudente y silenciosa? Vaya, qué despiste el mío).

Según Oliva, son muchos los méritos de Rahola para frecuentar aún más los estudios de TV3. No le parecen suficientes al profesor los 13 minutos de que ella dispone de lunes a jueves (a los que hay que sumar los 30 minutos de los sábados). Y es que –sostiene Salvador Oliva–, Rahola se lo merece. Entre otras razones, porque es una gran escritora, como ya demostró en su ponderada hagiografía del entonces president de la Generalitat, Artur Mas. El diccionario informa de que una hagiografía es bien una historia de la vida de los santos (¿será un santo Artur Mas?), bien un relato biográfico excesivamente elogioso. Ponderada hagiografía: elegante oxímoron. Está claro: ser deliberadamente oscuro es a veces la mejor manera de comunicar el asombro.