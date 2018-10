Una derecha ¿moderna?

La derecha ha vuelto. Dividida, pero ha vuelto. Si en algo hay que darle la razón al desvergonzado de José María Aznar es que Rajoy heredó una derecha unida y la ha dejado partida en tres. Lógico. Sus políticas ahuyentaron a muchos votantes clásicos de esta tendencia. Porque no olvidemos que la gran mayoría se encuentra en ese grupo denominado "clase media". Y fue la clase media la más machacada, maltratada y ultrajada por las medidas salvajes de Rajoy. Políticas que hubiera continuado Soraya Sáenz de Santamaría sin lugar a dudas. Acomplejando aún más a la derecha y provocando el engorde de Vox y Ciudadanos. Porque paradójicamente, el PP de Mariano y sus acólitos fue contundente con los curritos y cobarde con los enemigos de España. Ayer mismo "El Mundo" publicaba una información en la que señalaba cómo la aplicación del artículo 155 giró hacia una versión suave y tenue minutos después de que se pusiera en marcha.

Ese cúmulo de tortazos en el rostro de los votantes ha dado alas a Vox, un partido que ha irrumpido sin conocer bien cuál será su alcance y que reivindica sin complejos el orgullo de ser de derechas. El problema es que en el ideario del partido de Santiago Abascal hay un cúmulo de anacronismos más propios del siglo XIX. Aún así, muchas personas los obvian y canalizan su cabreo lanzándose a los brazos de una formación que explota a la perfección su papel de víctima al recibir las continuas mofas e insultos de la izquierda.

Consciente de esta realidad Casado ha virado a la derecha. Ha endurecido el discurso del PP e intenta ofrecer una imagen de firmeza frente al golpismo catalán. Mientras parte del progresismo patrio quiere sacar a los sediciosos a la calle y que ni tan siquiera sean juzgados por el delito de rebelión, la mayoría de españoles deseamos que se pudran entre rejas y se acuerden todos y cada uno de sus desgraciados días que España no es ningún juego.

Pero más allá de este planteamiento que comparten los votantes de PP, Ciudadanos y Vox, la derecha no puede repetir algunos patrones del pasado. En esa carrera por ser más duros que nadie, se corre el peligro de acabar siendo casposos. Muchos españoles de cualquier edad no tienen complejos en autocalificarse como de derechas, pero con una buena dosis de modernidad. Me explico. La derecha moderna no puede aspirar a contentar a ese grupúsculo de rancios entrados en años que se niegan a asimilar los cambios sociales. Hablo del matrimonio homosexual, por ejemplo. Uno de los grandes males de la derecha es seguir mostrando de vez en cuanto comportamientos homófobos que generan un profundo rechazo.

Pero hablo también de otras libertades individuales que deberían ser inviolables. No tiene sentido que el PP vote en pleno año 2018 contra la regulación de la eutanasia. No me cabe en la cabeza que un político tenga que decirle a un enfermo terminal que no puede acabar con su vida con ayuda del sistema público. Es cruel y vil. Tampoco ningún diputado es nadie para decirle a una mujer embarazada que debe seguir adelante sin conocer los problemas o situaciones personales que le obligan a pasar por el difícil trance del aborto. Abanderar estas intromisiones en las libertades individuales es casposo y nocivo y sólo provoca el furor de unos cuantos beatones y beatonas de los de "a Dios rogando y con el mazo dando".

La derecha tiene que olvidarse de esas obsesiones enfermizas y centrarse en lo que de verdad importa: el trabajo, la economía y la seguridad. En la defensa del obrero desde el orden. En el control de la inmigración diferenciando entre nuestros hermanos latinoamericanos y el resto. En el empoderamiento de la Policía para aplicar mano dura contra la delincuencia. En la recuperación de las competencias que se regalaron a las manirrotas autonomías. En la ilegalización de los partidos independentistas. En la auténtica separación de poderes.

Teniendo claro esos anhelos de muchos españoles, una derecha moderna que tenga como referencia la Transición puede contar con futuro en lo que queda de este país.