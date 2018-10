La España real y no la de merimée

En España hay 1.500.000 empresas, 1.200.000 de ellas tiene menos de 5 trabajadores, y solo 4.500 más de 250 trabajadores, una situación preocupante que no mejora con "reformas laborales". Recordemos que los minifundios nunca han sido productivos.

La educación en nuestro país padece lo que podríamos llamar el "síndrome del reloj de arena": amplia base de escasa formación, amplio techo de estudios superiores y estrangulamiento en el centro. Algunos datos más: uno de cada tres españoles de 25 a 34 años no ha llegado a estudiar bachiller y el 75% de los parados mayores de 45 años solo tienen estudios primarios.

Amplio techo universitario, sí, pero con graves desajustes. El 35,7% de la población adulta es titulada superior, y se prevé que de aquí a cinco años faltarán 1.900.000 empleos de lo que se conoce como perfil STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). A eso se añade que el 34,4% de los graduados universitarios con empleo trabajan en puestos de baja cualificación.

Hay otro dato, demográficamente demoledor: la estructura por edades. En España hay tantos jóvenes como pensionistas. Tenemos 9,5 millones de jóvenes entre 16 y 34 años y tenemos 9,5 millones de pensionistas.

Entre 35 y 65 años hay en España 20,5 millones de personas, 13,5 millones de ocupados y una tasa de paro del 16,8%.

Por otro lado, la evolución de los salarios en los últimos años habla por sí misma de una mala distribución de la renta: el incremento medio de la remuneración de los asalariados en el periodo 2000-2007 fue del 3,7%. Del 2010 a 2016 fue del 0,6%. La participación de los salarios en la renta nacional en 2008 era del 50,1%, en 2016 del 47,6%. Si a esto se añade que los asalariados pagan en torno al 90% de la recaudación por IRPF, cuando los asalariados representan –vuelvo a repetir- el 47,6% de la Renta Nacional, tenemos un dibujo nada halagüeño del panorama salarial.

En tales condiciones parece razonable desear un notable incremento de los salarios en general y también del Salario Mínimo, pero conviene no confundir el "principio del deseo con el principio de la realidad". Subir, sí, pero ¿cómo? No parece que pueda o deba hacerse por decreto.

Este es el problema. Un problema cuya solución nos conduce al apartado "negociación" entre los agentes sociales. La viga maestra de esta construcción es comprender que mejores salarios significan mejores empleos y mejores empleos precisan de empresas modernas y tecnológicamente competitivas.