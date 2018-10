La cocina de Tergiverzanos

Las encuestas son a la política lo que las pachangas al fútbol. Sirven para conocer el estado de forma de los jugadores, para preparar los partidos y para que tipos con el ego por las nubes como Cristiano Ronaldo celebren los goles igual en una competición oficial.

Pedro Sánchez tiene mucho de Cristiano. Como al astro portugués, le interesa sobre todo estar guapo en la tribuna, se gusta en cada actuación y solo él es capaz de pegarse una carrera de treinta metros por los pasillos de la Moncloa para deslizarse de rodillas y gritar "¡Sííí!" celebrando la victoria en los sondeos. Ambos son un poco como críos, aunque tengan más peligro que un mono con una cuchilla de afeitar, uno en el área y el otro en el Gobierno.

Yo creo que José Félix Tezanos no cocina las encuestas con mala intención, sino sencillamente para darle a Sánchez al menos unas horas de felicidad dentro de este calvario de Presidencia por el que se arrastra suplicando un minuto más a golpistas y neocomunistas a cambio de lo que sea menester.

Discrepo, por tanto, de Alfonso Fernández Mañueco, e incluso de Luis Fuentes, que el viernes denunciaban la burda utilización del CIS al servicio de los intereses del PSOE. Dudo mucho de que estos aderezos sociológicos beneficien a los del puño y la rosa, porque el partido de verdad se jugará en las urnas y ahí no valen condimentos ni calentones. Si Tezanos se considera obligado a amañar sus cálculos mensuales es, primero para halagar el Yo Altivo de su presidente, y segundo, porque la manipulación para quienes ahora nos gobiernan no es una opción, sino una enfermedad.

El Gobierno tiene que manipular las encuestas de la misma forma que se siente obligado a manipular la televisión, la justicia, los presupuestos y los currículos. Para Sánchez y su tropa no hay alternativa: tergiversar y alterar la realidad forma parte del núcleo duro de su ideario. Si alguna vez abandonaran esa estrategia y reconocieran la precaria realidad de este Ejecutivo surgido de una alianza ignominiosa con presuntos neonazis, secesionistas, herederos de ETA y neocomunistas bolivarianos, dispuesto a traicionar a la nación de cuya unidad y progreso debería preocuparse y determinado a dinamitar con una orgía de gasto la senda del crecimiento y el empleo emprendida por el equipo anterior€ se caerían del burro y saldrían corriendo.

Para evitar la espantada, el abismo y el horror ante sus vergüenzas, no queda otro remedio que adulterar la realidad. Es como una droga, y por tanto a Tezanos no hay que considerarlo un Goebbels manipulador de conciencias, sino un enfermo, un toxicómano atrapado en la red de las hierbas y las preparaciones sociológicas.

Los datos fritos y horneados del CIS de Tergiverzanos que tanto escandalizan a los dirigentes del centro derecha no hay que tomarlos en serio. El aprendiz de brujo demoscópico ha colocado al PP con un 18%, a trece puntos del PSOE, porque quizás le pareció excesivo concederle cero votos, aunque ganas no le faltaran. También ha situado a los naranjitos de Albert Rivera tres puntos por encima del PP de Pablo Casado para ver si se pican más de lo que ya están, y parece que lleva camino de conseguirlo.

El efecto de estos estudios sobre el futuro voto de los españoles no está nada claro. Por un lado, el triunfalismo provoca en el bando más gregario un movimiento de arrastre al carro del vencedor, pero al mismo tiempo moviliza a los simpatizantes de los partidos perdedores. Y existe también el riesgo de conseguir un buen resultado pero al mismo tiempo provocar una decepción al quedar muy lejos de las previsiones de los sondeos.

En fin, que Fernández Mañueco tiene ante sí tareas más relevantes que la denuncia del chef Tefalsezanos, como son elevar su nivel de conocimiento y popularidad entre los castellanos y leoneses o revertir la imagen de desidia y molicie que desde hace tiempo trasmite el Gobierno regional presidido por Juan Vicente Herrera. Y las pachangas y las cocinas, para Pedro Sánchez.