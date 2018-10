Paren máquinas. Es el cumpleaños de Charo López, nuestra Charo López. Nació el 28 de octubre de 1943 y no voy a echar cuentas de los años que cumple: me da igual. Me interesan mucho más los que tiene por delante la paisana. Es una de las damas del teatro nacional, capaz de afrontar monólogos de más de una hora, pero también de campar a sus anchas por el cine y la televisión. Acaba de encarnarse en Santa Teresa de Jesús para cerrar el año jubilar teresiano leyendo sus poemas como si fuese la misma monja y quién sabe si de la experiencia no saldrá uno de sus monólogos, como el de Celestina, cuya interpretación le ha deparado más premios. Estoy convencido de que haría una Santa Teresa distinta. Igual en algún momento hay que abrir en Salamanca un paseo de la fama (o la cultura) y dejar impresos en él los nombres de nuestros talentos artísticos. Acaba de pasar por el Liceo uno de ellos, Carmelo Gómez, que anduvo por nuestras aulas del Estudio antes de ser abducido por las tablas de la Corte. Igual que en los espacios universitarios encontramos por todas partes vítores, habría que plasmar esas Estrellas de la Cultura que se entregan anualmente en algún espacio público, a la vista de todos a modo de esculturas. Uno echa de menos una escultura de Charo López, que feminice más el estatuario salmantino, exageradamente masculino, y acompañe a las Martín Gaite, Santa Teresa y otras santas, además de alegorías maternales. Vamos muy flojos de calles y esculturas de mujeres.

Ha sido una semana de actitudes. Como la de Loquillo ante el rock, Rafael Cadenas ante la injusticia y María Jesús Mancho ante la historia de Salamanca, al hacerse cargo de la presidencia del Centro de Estudios Salmantinos. La marcha contra el cáncer de este domingo es también una muestra de actitud ante la vida de los voluntarios de la Asociación Contra el Cáncer, con su presidenta, Inmaculada Rodríguez, al frente, y naturalmente de los que caminen esta mañana. Actitud solidaria. Este lunes, se reconoce públicamente la actitud ante el Alzehimer a Magdalena Hernández Mediero, fundadora de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzehimer, y la actitud de Isabel Villar ante la realidad viéndola en sus cuadros de una forma bella, dulce y original. Personas que en un momento descubrieron para qué querían la vida. Nuestra Charo López también encontró esa respuesta y ahí está, fascinando desde las tablas. Y aquí estamos, echándola de menos en Salamanca.

Con los cementerios vistiéndose de flores han entrado los fríos. Buen augurio para los capistas, que enfilan su fiesta de San Martín, y las matanzas, a cada cerdo le llega su San Martín, pero malo para los aficionados a las setas, que se temen lo peor. Las setas son un misterio de la naturaleza y un tesoro de la cocina. Hay varias obras en la Feria del Libro Antiguo dedicadas a las setas. Desde manuales al maravilloso "La vida según Arnold", de Giles Milton, donde se lee que las setas son el último eslabón que nos vincula con el vacío de la prehistoria y que "cuando cogemos una seta tenemos en nuestras manos una planta que los dinosaurios estarían en condiciones de reconocer". A ver si el tiempo ayuda a que tengamos una buena temporada de setas.