SONRISASKCNQ2 en Salamanca

Vivir no es fácil para nadie, pero para algunos es más difícil que para otros. Muchas veces nos quejamos de nuestra suerte, sin tener la decencia de mirar a nuestro alrededor y ver cuál es la realidad de nuestros congéneres.

Les contaré la historia de Alonso, un campeón de seis años, que hoy representa a los miles de niños y niñas que hay en España, con enfermedades raras. Cuando Alonso llegó al mundo fue recibido como se recibe a un hijo deseado, querido y buscado. Un hijo es la realidad hecha esperanza de la vida. No es fácil para unos padres felices asumir que el amor prolongado en un bebé, no es "normal". La película Campeones aborda con naturalidad a los "raros". ¡Qué maravilla de película! Debería ser obligatorio verla.

Alonso lucha todos los días, desde que nació, por vivir. Es cierto que sin unos padres coraje, abnegados y valientes, él no podría sobrevivir ni un segundo. Apostar por la vida y luchar por ella, requiere de una gran dosis de esfuerzo personal y de comprensión social. Sí, de comprensión y ayuda social. Afortunadamente vivimos un tiempo en el que no nos importa visualizar nuestras deficiencias, en post del beneficio de otros que están en situación similar.

La visualización de todos estos campeones, pone a la sociedad en el brete de no cerrar ojos. La solidaridad, la comprensión y la certeza de que cualquiera de nosotros podríamos ser ellos, nos ponen en esa línea de salida en la carrera de la ayuda a esas minorías que, por el hecho de ser minoritarias, tienen menor eco social. Por eso hay que darlas a conocer para concienciar.

Este ojo que observa, ve cómo los padres de estas minorías, luchan con uñas y dientes por recaudar fondos para la investigación de esas "causalidades" en las que se asentaron sus hijos y ellos mismos, desde el exacto día de su nacimiento. Son conscientes de que sin su ayuda, sus hijos sufrirán un destino ligado al olvido, al ostracismo y la indiferencia de la mayoría no afectada. De ahí que luchen porque sus casos sean conocidos.

Alonso nació con un deterioro locomotor y físico, que se le ha diagnosticado hace tan sólo cuatro meses, como "encefalopatía KCNQ2". Sus padres, como los padres de los otros 37 casos que hay en España, viven con el objetivo único de luchar para que sus hijos no sean invisibles.

La diferencia entre nuestra especie y las otras con las que cohabitamos en el planeta, es la Ética y la Moral. En la naturaleza a estos 37 individuos se les habría abandonado a su suerte en el devorador ecosistema, para que formaran parte de la cadena vital.

Nosotros estamos obligados por la ética, la moral y el deber, a buscar la ayuda para que ellos tengan una realidad en la que puedan disfrutar de un mínimo de felicidad y buen vivir. Esta columna está dedicada a ellos, a sus familias y a su lucha, para que seamos conscientes de que las enfermedades raras tienen nombres, apellidos y están entre todos nosotros.