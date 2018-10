Rato, que nos engañó a muchos, ha tenido el gesto inesperado de pedir perdón a la sociedad española en los umbrales de Soto del Real, donde pasará una larga temporada. La absolución ha tenido que pedir también el portavoz del PP, Hernando, que había agraviado injustamente a las víctimas del franquismo. Histórico ha sido el perdón solicitado por el Presidente del Tribunal Supremo, Lesmes, a los afectados por los impuestos y gastos de las hipotecas "por la deficiente gestión" de la Sentencia. En esta saludable escalada de peticiones de clemencia, hay que destacar que el Sumo Pontífice —¿qué mayor autoridad en la Tierra?—, lleva años pidiendo perdón a las víctimas de la pederastia de algunos clérigos, que son increíble, dolorosamente numerosas.

No es mala ocasión para hacer lo propio. Solicito el indulto para mis desprecios, chistes, lenguaje, crueldades€sobre los homosexuales. Viene esto a cuento de la reciente separación "matrimonial" de Miguel Bosé y su pareja desde hace más de veinticinco años, Ignacio Palau, el ex novio, desconocido del gran público. También con motivo de la polémica suscitada por los componentes del histórico grupo "Mecano", que no han autorizado cambios a una participante de la actual edición de Operación Triunfo. Con absoluta buena fe, María Villar quiso sustituir en la letra de una de las canciones que interpretaba Ana Torroja, la palabra "mariconez" (la alternativa era "gilipollez", y menos vitanda, "estupidez"). Y, en fin, por el elogio que hizo privada y recientemente de mi cambio gradual de actitud, una amiga, joven periodista y escritora.

La verdad es que, como ha sostenido el experto Alex Grijelmo en esta polémica, "las palabras solo adquieren sentido cuando las activa un contexto". Cree, yo también, que no hay en la vieja letra ("siempre los cariñitos me han parecido una mariconez"), la menor intención homófoba. Ha puesto el ejemplo de "Yo soy aquel", de Raphael, cuando dice "que cada noche te persigue", lo que no significa que el cantante sea un perseguidor (añado que en versión actual tergiversada, sería un peligroso acosador a detener). Yo recuerdo a Sabina, jándalo, que dijo de su buen amigo y socio Serrat "¡qué cabrón!, ha escrito Mediterráneo"; y lo mismo de un excelente libro sobre la estupenda poesía del autor de "19 días y 500 noches", libro del profesor de la USAL Emilio de Miguel —con el que estoy absolutamente de acuerdo—, en ambos casos no como vulgar insulto, sino en sentido obviamente laudatorio.

Valgan como excusas de mi mala crianza —cuando menos en ese aspecto—, que me desasnaron durante el nacional-catolicismo, que perseguía a los llamados sodomitas con crudeza y aseguran que con aceite de ricino. En un colegio religioso de mi Iglesia, la Católica —¡cuánto me duele sostenerlo!—, que ha errado históricamente en esa cuestión. Y crecí en un ambiente burgués y provinciano, que los consideraba depravados o enfermos, donde se señalaba cruelmente a los que se sospechaba (se les relegó a las catacumbas) invertidos, salpimentado de desdenes, motes y gracietas despiadadas. "El Pulgui", "La Panadera y el Emperador", "Modesto de la Alhambra" y algunos otros salmantinos, eran atrozmente menospreciados por los machotes de turno. La madurez, un poco de caridad, el conocimiento de algunos (as) discretos —de los que no se exhiben en desfiles gay—, que tienen una educación exquisita y una sensibilidad usualmente superior a los hetero, y hasta la convivencia con alguna pareja, han logrado que limpiara mi torcido concepto, mi pésima instrucción y tratara el tema con el respeto que merece. Hoy me doy públicamente de alta en la Cofradía del Perdón (no de los que lo conceden, de los que lo piden), manteniendo enhiesta mi admiración inmarchitable hacia las mujeres.

También Dios me sabrá perdonar, que es su oficio, que no sé quién dijo ni voy a buscarlo. Lo comento porque bajo el cristal de mi mesa de trabajo, en la que para encontrar lo que quiero tengo que hacer profundas excavaciones, guardo unos versos del boxeador, poeta y maestro de columnistas Manolo Alcántara, que a sus noventa años y desde Málaga, sigue escribiendo diariamente con lucidez. Es tan genial como todo lo suyo: "No digo que sí o que no. / Digo que si Dios existe / no tiene perdón de Dios". Esta primera cuarteta debió parecerle irreverente y en la siguiente rebajó el tono: "No digo que no o que sí./ Digo que me gustaría / que Él también creyera en mí". Y para que las cosas quedaran claras, que él no es un resentido y corresponde como un caballero, concluye: "Yo no le guardo rencor. / Si lo encuentro alguna vez / nos perdonamos los dos".