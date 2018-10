Una hora más, una hora menos

Esta madrugada que viene cambiará la hora. Se retrasarán los relojes sesenta minutos, por tanto, mañana amanecerá una hora antes y anochecerá una hora antes que hoy, en cambio podremos dormir una hora más esa noche, solo esa noche, no todas. También en Canarias.

Otra vez la polémica de siempre, que si es bueno cambiar la hora, que si es malo, que si se ahorra energía, que si no se ahorra, que si la salud se resiente€ Yo no entro en polémicas ni con quienes mantienen una cosa ni con aquellos otros que mantienen la contraria, porque sus razones tendrán que no son las mías ni para lo uno ni para lo otro, porque soy de la opinión de que nada cambiaría de manera grave e irreversible si se mantuviera la hora. De ser así, y parece que hacia ahí van los tiros, prefiero el horario de invierno al de verano, pero... No podemos andar por el mundo a nuestra bola, además, el ajuste horario no debe someterse nunca al gusto ni al capricho de nadie. Es cuestión de conveniencia y acomodo, simple estrategia, solo eso.

Nuestra situación geográfica es la que es, y estamos donde estamos compartiendo continente con otros países. Antes nos separaban fronteras, ahora no, y eso condiciona porque nos mete de lleno en una dinámica común más fácil de llevar sin barreras de ningún tipo, lo que agiliza la interacción, que es un puro e ininterrumpido trasiego de todo. Una línea imaginaria que marca una diferencia horaria no es un muro infranqueable, en absoluto, pero cuanto menos pendientes del reloj se esté, mejor, mayor fluidez de movimiento, se compacta mejor el tejido de conexiones y se aventura menos.

Desde Salamanca se ve Portugal muy cerca y por ello se percibe, y es lógico que así sea, un sentimiento de vecindad muy acusado que se manifiesta, entre otras cosas, en el deseo de igualarnos a su horario, que es el mismo de Canarias. Pero la influencia de esta raya a poco que uno se separe de ella desaparece. No ocurre así con la otra raya, la pirenaica, cuya influencia abarca al resto de la península y al archipiélago balear, raya que nos une con toda la Unión Europea, por lo que mirado desde esta perspectiva, nuestra hora debería ir con la del bloque continental. Europa es nuestro tablero de juego del que Portugal ocupa una pequeñísima parte que apenas condiciona fuera de lo puramente afectivo.

La Comisión Europea estudia la conveniencia de no cambiar la hora, o sea, de mantener la misma durante todo el año, medida nada reprochable por tratarse de algo que se mueve dentro de una lógica bien pensada, y optar por la de verano, más en consonancia con los países del este y centro de la Unión, que no es el caso de España, que por su longitud geográfica le acarrearía un notable desfase entre la hora legal y la hora solar, diferencia que afectaría a no pocos hábitos de vida, sobre todo en la etapa invernal. Visto por aquí, se entiende la idea de este Gobierno y del anterior de no descartar la posibilidad de desconectar de la Unión y mantenerse en la hora que le corresponde al huso por nuestra situación geográfica, la de Gran Bretaña.

El meridiano cero, el de referencia horaria que marca el tiempo universal, el meridiano de Greenwich, eje del huso cero, que abarca quince grados de diferencia entre longitudes, siete grados y medio al este y otros tantos al oeste de ese meridiano, pasa por Castellón, esto quiere decir que la península, salvo Galicia y Portugal, se encuentra en el mismo huso horario que Gran Bretaña, huso que (dentro de la UE) compartimos con Francia, Bélgica y Holanda. Portugal y media Irlanda quedan (por el oeste) fuera de él, y por el este todos los demás, por lo que meter al conjunto de países de la UE en el mismo saco horario tiene, aparte de sus ventajas, sus inconvenientes. Solo es cosa de sopesarlos, ver qué conviene hacer y actuar en consecuencia, contando siempre —decidan lo que decidan— con un considerable grado de descontento.

Con una hora más en Europa y una menos en Canarias€ O no, porque si al final decide el Gobierno descolocarnos y mantener el horario de invierno todo el año compartiendo reloj con Portugal, con Gran Bretaña y, por tanto, también con Canarias, pasaría todo el territorio español a tener la misma hora, que, bien mirado, algo es y no poco.