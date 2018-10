El futuro de Salamanca (4)

En los últimos años mucho se habla en todo el mundo de las "smart cities" o ciudades inteligentes y Salamanca no es ajena a este fenómeno que relaciona el rápido desarrollo tecnológico con la vida urbana y sobre todo con la manera en la que los ciudadanos nos movemos en este mundo hiperconectado.

Horarios de autobuses "on time", reservar entradas o citas burocráticas, coger bicicletas, o motos y patinetes eléctricos en cualquier lugar (adiós a los candados) con una simple lectura de un código con el móvil, son sólo algunas de las cosas cotidianas que hoy ya se hacen sin necesidad de hablar con nadie, sin llevar dinero encima, sin movernos del taburete de una cafetería€ ¿La vida ideal? En algunos aspectos y sobre todo para las nuevas generaciones, sí; sin embargo, para muchos otros que tenemos la gran suerte de haber podido coger perspectiva, no tanto. Lo poco gusta, lo mucho cansa. De hecho, ya hay quienes más allá de la "smartcity" hablan de las "stupidcity". Y es aquí donde Salamanca debe tener la suficiente visión para no ir tan "con los tiempos" en cuanto a su calidad de vida urbana. Dejemos lo "smart" para la universidad, para la investigación, para los contactos, y apuntémonos al periódico de papel, a los apretones de manos, a los paseos (a pie), y al cine. Lo que llaman hoy "retro" como si fuera una moda basada en la nostálgia, no es más que un grito por la supervivencia. Se nos acaba la vida, al menos como algo para ser vivido, mientras no paran de vender una revolución industrial, la llaman 4.0, que es una verdad a medias, pues un mundo basado sólo en aplicaciones app no es posible.

Entiendo que lugares como Salamanca, con Historia, juventud y turismo, necesitan coger el tren del "viejo mundo", ofrecer lo que el desarrollo tecnológico nos ha arrancado casi de cuajo: la paz, el tacto, el aroma del serrín frente al imperio de los móviles. Aunque la inmediatez nos ha hecho perder el sentido del tiempo, sería un momento magnífico para que los gestores públicos de nuestra ciudad, de nuestra región, contemplasen la posibilidad de llevar adelante un "proyecto nostalgia" para hacer de Salamanca una sociedad menos dependiente de la tecnología y más "antigua". Construyamos una sociedad en lo que lo humano prime sobre lo técnico que es lo que a la vuelta de la esquina buscará la gente anulada que se creyó "smart".