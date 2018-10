Primer asalto

Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a esta maravillosa velada pugilística que va a determinar el campeón, o campeones, de los pesos pesados en España. Sujétense en sus butacas que se avecinan emociones fuertes. Porque es evidente que en el momento en el que las cosas se tuercen, lo mejor, lo que más aporta a la ciudadanía, es liarse a golpes, aunque sea en el Congreso.

En la esquina de la derecha, con calzón azul gaviota, se presenta Pablo Casado, alias "aznarito", en su debut en esta categoría, pero con toda la energía de un debutante que se saltó el escalafón de la sucesión de Rajoy, dejando fuera de combate a Soraya y Cospedal. A su lado, de color "naranjito", Albert Rivera, acostumbrado ya a estos envistes con sobrada experiencia a pelear contra nacionalistas en su Cataluña natal.

En el rincón de la izquierda, vestido de un rojo burdeos, ya alejado del rojo carmesí de los tiempos de Felipe González, y que cada vez se asemeja más al morado de Podemos, Pedro Sánchez, también conocido como el "okupa", el hombre de las mil vidas políticas, el hombre que fue expulsado por su partido y llegó a ser presidente pactando hasta con su sombra, el hombre que se creyó Rey, que "donde dije digo, digo Diego". Junto a él su vicepresidente televisivo Pablo Iglesias, con su chalet, su escolta, su afán de protagonismo y su incongruencia vital. Y por detrás de ellos aquellos que exigen a España, pero que lo que quieren es romperla.

La pelea está servida y van con todo, los golpes bajos son casi más obligatorios que recomendables y la Cámara aplaude enfervorecida cada golpe que asesta su gladiador. Quieren sangre en la arena. Nada de formalismos.

Vuelan cuchillos hablando de fusilamientos, cuidado porque ahora parece que solo murió gente de un bando. En temas de nuestra guerra civil nadie debería tirar la primera piedra, porque nadie está libre de pecado. Hablan de golpistas, de aquellos que decidieron ponerse el mundo por montera, y tratar de hacer las leyes como a ellos mejor les venía. Hablan de romper relaciones, cosa que yo, ingenuo de mí, pensé que ya había sucedido con la moción de censura. Pero hay algo de lo que Sánchez no dice ni mu, nada de elecciones. Yo a él no le he votado.