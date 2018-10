Pedro no ajunta a Pablo

A Pedro no le gusta que Pablo le acuse de ser "partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpretando en España". Se ofende y rompe relaciones, como cuando un niño dejaba de ajuntar a otro en el patio. Como si en algún momento el presidente del Gobierno hubiera gobernado de la mano de los constitucionalistas y no lo debiera su estancia en Moncloa a los golpistas. Como si el PP fuera la opción de Pedro Sánchez a la hora de pactar y no Podemos, Bildu y los independentistas catalanes.

Es la hipocresía del presidente del Gobierno, esa que le lleva a ponerse estupendo con Pablo Casado, con una sobreactuación de patio de colegio, y que, en cambio, no le impide pasear de la mano de Pablo Iglesias, que le llamó "miserable" también en sede parlamentaria, en la misma sesión en la que el líder de Podemos acusó a Felipe González de "tener las manos manchadas de cal viva".

Quiera disimular o no con un "calentón" sobreactuado, la realidad es que Pedro Sánchez gobierna con los golpistas. Y también es cierto que igual que ahora mantiene que el delito de "rebelión" está vinculado a la participación de militares o de civiles armados a la orden de militares -sugiriendo en el Congreso que no es aplicable a los hechos de octubre de 2017- hace unos meses definía el "procés" como un golpe de Estado.

Por si quedaba alguna duda sobre lo que dijo en el Congreso, Carmen Calvo ratificó las palabras del presidente al mantener que el golpe de Estado debe ir, en su opinión, vinculado al uso de la fuerza, lo que deja clara la llamada de atención a la Fiscalía y, sobre todo, a la Abogacía del Estado en relación al juicio que ahora se abre contra los líderes del "procés". Deja en bandeja a la representación del Ministerio de Justicia que acuse a Oriol Junqueras y compañía por sedición, que es menos grave que por rebelión.

Entre un cambio tan radical y poco creíble está un largo viaje que comienza con su elección como presidente del Gobierno con el apoyo de independentistas y proetarras; una propuesta de presupuestos firmados con Podemos que necesitan del voto de los catalanes; la vergonzosa reunión de Pablo Iglesias con Junqueras en la cárcel; el posterior llamamiento del líder de Podemos para que Pedro Sánchez mueva ficha; y la advertencia de Puigdemont en relación a que "el periodo de gracia se acaba". "No se pueden querer los votos del PDeCAT y no actuar en consecuencia", advirtió desde Bélgica, en relación al chantaje que propone: apoya las cuentas a cambio de la libertad de los presos golpistas.

Y se ve que el presidente ha tomado buena nota y copia, que de esto sabe, las directrices que le dan con buena letra. Mientras, en Cataluña, y dentro de esta estrategia de libertad para los presos, los independentistas se encargan de difundir con fuerza el mensaje de que "un sistema político" -porque no hablan del poder judicial- no puede condenar a penas de cárcel a los dirigentes elegidos democráticamente.

Pedro Sánchez se ofende porque Pablo Casado le acusa de apoyar a los golpistas pero, en cambio, el presidente está más que dispuesto a apoyar la derogación de los delitos contra la Monarquía, como quiere Podemos.

A él no se le puede insultar, ni a la izquierda... pero da vía libre al enaltecimiento del terrorismo, a las injurias a la Corona, a los ultrajes a España o a las ofensas a los sentimientos religiosos. Es decir, la protección es para un determinado sector de la sociedad que ahora mismo representan el rapero Valtonyc, la tuitera Cassandra y el actor Willy Toledo. Es la "barra libre" para humillar con impunidad a España, al Rey, a los católicos, a las víctimas de ETA, a la Policía o a la Guardia Civil. Y para amordazar a los medios de comunicación poco afines, que fue una idea que ya lanzó Carmen Calvo cuando se publicaron las informaciones sobre la tesis copiada de Pedro Sánchez o el escándalo del máster que forzó la dimisión de la exministra.

Es decir, Pablo dice lo que hace Pedro y se lía. En cambio Tardá dice que Casado le fusilaría si pudiera, que es de una gravedad tremenda, y no pasa nada porque es del PP. Así es la libertad de expresión que apoya el Gobierno.