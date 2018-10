La acuciante soledad

Después de que el Papa Juan Pablo II dijera, creo recordar, que el infierno en el sentido incandescente no existía sino que era más bien la ausencia de Dios, alguien dijo que el infierno era la soledad. Sea lo que sea, la soledad es, sin duda, una de las patologías de nuestro tiempo.

Naturalmente, hablamos de la soledad impuesta y no buscada, ya que ésta muchas veces es hasta necesaria, por aquello de que "el buey solo bien se lame".

Recientemente, se ha sabido que miles de personas viven y mueren en la más absoluta soledad, tanto es así que, a su vez, están surgiendo iniciativas que sirven de terapia a tal situación. Y, una de ellas, es la que recientemente se ha puesto en marcha de forma voluntaria en el barrio de Chamberí de Madrid, que pienso no será la única, ni mucho menos, pero que puede servir de ejemplo de una sensibilización que necesitamos para ser solidarios con quienes están si no en el infierno en sentido estricto, sí en un purgatorio desolador.

En El Confidencial de 19/07/18, (Héctor G. Barnés), cita al magistrado Joaquín Bosch Grau, cuando dice que "Cada vez me pasa más, como juez de guardia, encontrarme con cadáveres de ancianos que llevan muchos días muertos, en avanzado estado de descomposición. No sé si está fallando la intervención social o los lazos familiares. Pero indica el tipo de sociedad hacia el que nos dirigimos".

Según este medio, el número de personas que viven solas en España aumenta cada año, hasta el punto que suponen el 25,4 % de todos los hogares.

¿Y qué puede hacerse como terapia o al menos paliativo frente al síndrome de la soledad? En primer lugar, conocer quienes la padecen y, posteriormente, iniciar con estos solitarios un programa que les sirva. Para lo primero, uno de los sitios que sirven de gancho para conocer personas en soledad son las farmacias, por donde pasan con cierta frecuencia y donde pueden recogerse panfletos de los servicios sociales municipales, al igual que bares, quioscos, panaderías, fruterías, etc€

Pero la tarea no es fácil, ya que el solitario sufre el estigma de su situación acompañada de un sentimiento de culpa y hasta de vergüenza.

Una soledad que puede darse, al margen de la edad y del sexo, aunque la mayoría sean mujeres mayores, según los estudios sociológicos. Pero nadie puede decir de este agua no beberé. Por ello, son tan necesarias estas organizaciones que realizan una terapia psicológica y educativa del solitario para que empiece a cambiar de hábitos y supere su soledad.

Todos, cualquiera que sea nuestra situación social y económica, podemos estar abocados a la triste soledad, de aquí que sean tan necesarios remedios que la curen. Buenos días y buena suerte.