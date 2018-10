Actualidad en negro

Nos las tuvimos tiesas con Carmen Alborch a cuenta del Archivo de la Guerra Civil o más bien de la sección Generalitat. En 1995, siendo ministra de Cultura, aprobó devolver las cajas de la Generalitat con documentos incautados por los servicios franquistas al gobierno catalán, a pesar de las casi cien mil firmas en contra recogidas en Salamanca. El problema vino después con la ampliación de los documentos de la Generalitat con otros "catalanes" y la interpretación de "catalanes". Para allá fue de todo, como se ha visto, y todavía hoy se quiere más. El nacionalismo catalán es también en este sentido insaciable, están construyendo un Estado y nos movemos en un tablero de ajedrez. Qué inmenso estuvo Rafael Cadenas en el Paraninfo este martes al hablar de los nacionalismos, "abominables, que solo traen odio, conflicto y guerra", no sin recordar al final de su emocionante alocución que "los que atacan a este país (España) lo hacen en español". Cadenas recibió el "Iberoamericano Reina Sofía de Poesía" en un ambiente solemne y emocionante, consciente el Paraninfo de quién hablaba y de qué hablaba, un poco al modo de aquella otra intervención legendaria un 12 de octubre de 1936. Ricardo Rivero, el Rector, supo estar a la altura del momento y el homenajeado, y reclamó democracia y libertad para Venezuela. No podía ser de otro modo: el espíritu de Francisco de Vitoria paseaba al lado y estaba atento en su espectacular aula.

El caso es que el conflicto del Archivo de la Guerra Civil sigue y no tendrá fin, porque se mueve entre los sentimientos y los partidismos en un momento caliente para los partidos y los nacionalismos en España. No hay arreglo posible y atisbo más problemas con derivadas provocadas por la irrupción de figuras como Mario Conde, por ejemplo. Si el problema de Venezuela va más allá del concepto de crisis, según Cadenas, otro tanto se puede decir del asunto del Archivo o de los "Papeles de Salamanca", que se ha paseado varias veces por el Congreso de los Diputados y las Cortes Regionales, cuyas presidentas, Ana Pastor y Silvia Clemente, respectivamente, coincidieron ayer en Salamanca. No hay llaves ni aquí ni fuera que resuelvan el lío. Dicho lo cual, la Historia bendecirá a Alborch por otros méritos personales y profesionales, que son muchos, al margen de esta cuestión.

La muerte de Alborch nos recuerda —memento mori— que estamos en las vísperas de Difuntos y Santos, tiempo de flores, huesos de santos y buñuelos, misereres y castañas. De mirar de reojo la pizarra de San Julián, bajo la cual salió a finales del siglo XIX la momia de una joven alta y con dentadura sana que asombró a la ciudad de entonces. Hubo todo tipo de especulaciones. También las "muertes" nos evocan el paso al más allá, de donde vienen a visitarnos sus habitantes de vez en cuando, o eso dicen. Hay debates de muerte, en ajedrez la jugada clave es el jaque mate y en tenis la temida muerte súbita, el deporte nos deja muertos y la dulcería funeraria está de morirse. Hay una necroactualidad, que siempre está ahí, en sucesos o necrológicas, y un necroturismo, cada vez más de moda.