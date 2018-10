Prohibido matar al mensajero

Tras la investigación del gobierno turco, no hay duda de que el periodista saudí Jamal Khashoggi murió asesinado en el consulado de su país en Estambul, a manos de agentes enviados por Ryad. No es un caso aislado. Naciones Unidas y Reporteros sin Fronteras vienen denunciando desde hace años que la persecución y el asesinato son el pago que muchos periodistas tienen que desembolsar para ejercer su trabajo de dar cuenta, veraz y contrastada, de la realidad. Se trata de una auténtica plaga, expandida en democracias poco estables, como Méjico y los países centroamericanos, pero sobre todo en las dictaduras africanas, en la mayoría de los países árabes e islámicos y en los regímenes de fuerza de Nicaragua, Cuba y Venezuela. En ciertos casos, como el de China y Rusia, la represión o la muerte del mensajero son requisitos esenciales de la reproducción del sistema político.

La libertad de prensa y, por tanto, una práctica totalmente libre de la profesión periodística son las condiciones de posibilidad de la existencia misma de un régimen de libertades civiles y de democracia. Nadie lo expresó con más claridad que Jefferson. Decía el gran virginiano que si tuviera que elegir entre un gobierno justo pero sin prensa libre y un sistema con amplia libertad de prensa, pero sin gobierno, él elegiría lo segundo. Y es que, sin prensa libre, los ciudadanos no pueden informarse de las distintas opciones políticas ni, por tanto, votar responsablemente y cambiar de gobierno. Por eso, Donald Trump, empeñado en convertir la gran democracia americana en pura entelequia, ha hecho de la cruzada contra la prensa uno de los ejes de su política.

Si los países democráticos quieren que la democracia se extienda en el mundo, deben cerrar filas en la reprobación de asesinatos como el de Khashoggi. La UE debería haber adoptado una firme posición común al respecto, para evitar la muy visible soledad de Merkel en su enérgica y pronta repulsa del crimen y la prudentona inacción de la mayoría de los países comunitarios, que han mirado de reojo al gobierno saudí, del que recelan represalias económicas en caso de crítica. Es lo que ha hecho Sánchez, en cuyo apaciguamiento ante Ryad ha pesado más la tranquilidad social de Cádiz, ante las próximas elecciones andaluzas, que los principios. Lo más enternecedor, con todo, ha sido la santa furia de Podemos, deseoso de que el caso Kashoggi salpique a las altas instancias españolas y satisfecho de poder denigrar al archienemigo regional de sus primeros —y presuntos— patrocinadores, los clérigos iraníes.