Jaque al Rey

Salamanca se ha convertido en estos días en capital nacional del ajedrez con el Festival VIII Centenario de la Universidad, que reúne a ocho grandes maestros del tablero, entre ellos dos excampeones mundiales: el ruso Anatoli Kárpov y el búlgaro Veselin Topalov, este último afincado en Salamanca, al igual que el peruano Julio Granda, otro de los mejores del mundo implicado en el torneo salmantino.

Tuve el honor de jugar, como simple aficionado, una partida simultánea contra Kárpov que se celebró en Burgos en 2003 y que, por supuesto, terminó con la victoria aplastante del ruso. Fue una experiencia emocionante y a la vez frustrante, porque no tuve ninguna oportunidad contra aquel hombre de cuerpo pequeñito, pero enorme como jugador. Una auténtica apisonadora del ajedrez, que tuvo la deferencia de permitirme llegar a la jugada 27 antes de rendirme por asfixia.

Para el gran maestro internacional ruso esa partida resultó un paseo, todo lo contario que el ´macht´ por el campeonato del mundo jugado en Sevilla en 1987, cuando empató a 12 puntos con Kasparov, de forma que el ´monstruo de Bakú´, su enemigo íntimo durante una década, retuvo el título. En aquellos años la rivalidad entre ambos despertó el interés de muchos españoles que, todavía hoy, les nombran como los jugadores más famosos de la historia.

Aunque el ajedrez tal y como lo conocemos se inventó aquí, y en Salamanca se guarda un ejemplar del primer reglamento moderno, firmado por Lucena ("Arte de Ajedrez con 150 juegos de partido") España nunca ha vuelto a ser una potencia en el arte de los 64 escaques desde los tiempos de Ruy López en el siglo XVI. Sin embargo, parece que en los últimos años las altas instancias de la política nacional han recuperado el interés por este deporte. Una prueba de ese cambio fue la aprobación hace tres años en el Congreso de los Diputados de una propuesta para que el Gobierno de la nación fomente el ajedrez en las escuelas, aunque ni Mariano Rajoy entonces, ni Pedro Sánchez ahora, se han entusiasmado con el proyecto.

Quizás él mismo no sea consciente, pero el actual presidente socialista se ha revelado como un maestro del tablero de la política. Su trayectoria recuerda a la de un humilde peón que consigue coronar y convertirse en reina. Y ahora, asentado en el poder, abandona cualquier estrategia defensiva y se lanza al ataque a conquistar al electorado.

No conviene menospreciar la capacidad táctica de Sánchez. Entre las elites de la intelectualidad y entre los observadores más cualificados de la política nacional, el frustrado jugador de baloncesto es considerado ´un piernas´, un advenedizo con escasa formación y nulo sentido de Estado€ pero cuidado, cuidado, que está jugando su partida. Y podemos argumentar con sobrados motivos que está poniendo en peligro la unidad de España, que está torciendo la senda de la recuperación económica, que está comprometiendo el futuro de los españoles. Todo lo que queramos, pero se ha ganado un espacio, y el dominio del espacio en política, como en ajedrez, suele llevar a la victoria.

En la edición del martes de este periódico publicábamos una encuesta que confirma ese éxito de Sánchez. Aparte de que el sondeo de Metroscopia ratificaba la victoria del PSOE si las elecciones generales se celebrasen ahora, lo más sorprendente era el elevado grado de apoyo ciudadano a las medidas incluidas en esos ´presupuestos-fake´ enviados a Bruselas, tales como la subida del salario mínimo a 900 euros, la igualdad de los permisos de maternidad y paternidad o el control de los precios de los pisos. Medidas populistas, signos del camino hacia una economía intervenida y cuasibolivariana, sí, pero precisamente por eso le reportan apoyos. Y lo último es su ´jaque al Rey´, ese proyecto para despenalizar las injurias contra la monarquía. Otro disparate mayúsculo, una concesión a quienes, como Pablo Iglesias, quieren destruir el sistema constitucional y la democracia€ pero seguro que le da votos.