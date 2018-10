Éxodos y despoblación

Raro es el día que no leemos la palabra "despoblación". Los políticos parecen muy preocupados por un "melón" que todos compran, pero que nadie, como en tantos otros asuntos, se atreve a abrir. Zamora y Salamanca puede que sean dos de las provincias más afectadas por el éxodo rural, aunque las soluciones más allá de esa "preocupación" no acaban de llegar. Nadie tiene un proyecto que presentar. Sólo dicen que la Unión Europea va a invertir cientos de miles de millones para frenar la despoblación, sin decir en cambio objetivos y fechas. España, y nuestro masacrado Oeste en particular, nunca tiene fechas, vivimos en la eternidad, ¡qué guay!

Ciñéndonos a Salamanca, la observación nos habla de un panorama desolador, con decenas de municipios desahuciados por políticas que en su día —desde los años sesenta— estimularon la ciudad en detrimento del pueblo como aspiración vital€ No están muy lejanos los días en los que el labrador compró casa en Salamanca para que estudiaran sus hijos hasta llegar a ver el pueblo como algo lejano e irreconocible para esos hijos que conocieron las comodidades y los placeres de la "gran" ciudad frente a la quietud y la brisa de los campos de Castilla. El "aburrimiento" añorado. Ya ven.

Y hoy, aunque prácticamente todos los municipios están muy bien comunicados y tienen todos los servicios y comodidades, muy pocos quieren vivir en ellos, ni siquiera esos "defensores" de la naturaleza que ven el mundo como si fuera un documental de La 2.

Pero aún más grave es que ciudades como Salamanca —ya no voy a hablar de Béjar, Ledesma o Vitigudino— son un atractivo para los jóvenes, atraídos por los cantos de sirena de Madrid o Londres. Muy pocos se plantean quedarse aquí, continuar el negocio de sus familias o construir sus vidas. "Es poco", creen y les hemos hecho creer. Y esta es la verdadera despoblación, la creencia de que la vida tranquila y posible es un arcaísmo frente a la revolución digital de la vida instantánea vista desde un patinete eléctrico.