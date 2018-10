Veinticinco años después

Este título leído así, a palo seco y sin ningún añadido que lo complete, puede que diga muy poco o nada, porque todos los días se cumplen veinticinco años de algo.

Ayer se cumplieron veinticinco años de muchas cosas, y ayer también abrió sus puertas al público en la Catedral Nueva "Contrapunto 2.0", una exposición de arte sacro conmemorativa de los 25 años de la inauguración en Salamanca de "Las Edades del Hombre", que se produjo el 3 de diciembre de 1993 bajo el título "El contrapunto y su morada". Fue la más visitada de todas las habidas antes y después, cuyo número se acercó al millón y medio. Pastoreaba la diócesis el obispo don Mauro.

Antes que la nuestra hubo tres, la primera en Valladolid (1988) y las otras dos en Burgos (1990) y en León (1991). Después (contando la actual de Aguilar de Campoo) ha habido diecinueve más, dos de ellas fuera de España (en Amberes y en Nueva York).

El comienzo de todo tuvo lugar en el municipio vallisoletano de Alcazarén durante una reunión de mesa camilla que mantuvieron el poeta José Jiménez Lozano y el cura de pueblo, como a él le gustaba definirse, José Velicia Berzosa. Entre los dos crearon la idea inicial, que se fraguó poco después en otra reunión que mantuvieron los obispos de todas las diócesis de Castilla y León en la sede central de la entonces todavía Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca, de la que José María Vargas-Zúñiga era presidente y Sebastián Battaner director general ejecutivo. Aquella magnífica idea de Jiménez Lozano y Velicia es posible que muy lejos no hubiera llegado de no ser por el empeño que Battaner ponía en las cosas, sobre todo en aquellas en las que él creía y por las que valía la pena empeñarse, y el aporte económico de la institución que con mucho acierto dirigía, que hicieron de aquella idea esta realidad que conocemos como "Las Edades del Hombre", cuyo propósito era y lo sigue siendo la promoción de la cultura a través del patrimonio histórico, artístico y religioso que guardan las once diócesis de Castilla y León, así como su estudio, restauración y mantenimiento.

Mucha fe puso a prueba con éxito "Las Edades" desde antes de la exposición inaugural en la catedral vallisoletana, fe que lejos de disiparse, creció he hizo posible lo que desde entonces hasta hoy hemos venido contemplando a lo largo de unos tiempos en los que (por contra) han ido imperando otros gustos e imponiéndose otras inquietudes muy distintas y muy distantes. La verdad es que visto el éxito de la primera, de la segunda, de la tercera y sobre todo de la cuarta, hubo algunos que, si al principio prefirieron quedarse al margen, superaron sus reticencias, se sumaron a Velicia, a Jiménez Lo- zano, a Battaner€, se abrieron muy sutilmente un hueco de honor en las fotos y, ya instalados, a figurar por la cara.

Quien vivió "El contratiempo y su morada" recordará lo que significó para Salamanca: un hito que puso fin a un antes e inició un después, porque nada posterior resultó igual. Desde entonces dejó de valer cualquier cosa y la necesidad de superación no ha dejado de notarse en muchísimos detalles.

"Contrapunto 2.0" ha traído a la Catedral Nueva obras que abarcan del gótico a lo actual, de Berruguete, Morales "el Divino", Fernando Gallego, El Greco, Gregorio Fernández, Juan de Juni (autor de dos preciosas tallas en piedra que lucen en el trascoro, una de San Juan Bautista, otra de Santa Ana con la Virgen niña), Pedro de Mena y Luis Salvador Carmona, a Pablo Gargallo, poco visto por estos pagos, Venancio Blanco, siempre entre nosotros en Santo Domingo, Carmen Laffon, Julio y Antonio López, obras de estos tres artistas pueden verse en "Seducidos por la realidad", magnífica exposición abierta hasta el día de Reyes en el patio del Fonseca y el DA2, de obligada visita.

Limitada en número (36 obras) "Contrapunto 2.0"es sin embargo inmensa en calidad. ¡Qué menos!, para empaparse de recuerdos soñando despiertos con aquel "Contrapunto" que vino a cambiarlo todo pero a muchísimo mejor, desde este otro que para no desmerecer de esta tendencia mantenida durante veinticinco años reúne para la celebración lo mejor de los mejores de antes y de ahora.