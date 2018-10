Hágase la luz

La exposición va de los encuentros del hombre y Dios, o sea, de la luz, tan importante en esta muestra recordatorio de las Edades del Hombre de 1993. La luz que emana de las capillas que forman el relato de esos encuentros, que van desde la creación del hombre a la resurrección de un hombre que en realidad era Dios, formando capítulos, episodios recogidos en libros sagrados que han marcado una parte notable del mundo y la civilización, de la que forman parte las catedrales. Los momentos de encuentro que relata la extraordinaria muestra están también en nuestra catedral: Adán y Eva, los profetas, la Anunciación, el Nacimiento, la Adoración de los Reyes Magos, la Pasión, Muerte y Resurrección. Algunos de esos episodios están incluso a la vista exterior y fueron testigos de aquellas colas históricas que marcaron a Salamanca, pero también a la Edades, según se explicó el lunes en la presentación de Contrapunto 2.0.

Ha habido también desencuentros en toda esta historia, claro, y en una segunda lectura del relato se pueden encontrar, sobre todo en aquellos vinculados a la Pasión. Pero la muestra va de esos encuentros que están en los libros, la liturgia, el arte, la música€ la belleza, en definitiva. Porque las Edades son un modo de evangelizar a través de la belleza. Y aquí hay mucha, tanto que a veces la mirada duele al tenerla tan cerca: los Berruguete, Siloé, Carmona, Gallego, Greco€ Antonio López, Venancio Blanco, Gargallo€ Uno no sabe qué ilumina más, si las obras expuestas o los focos instalados en cada capilla que compartimenta algunas capillas catedralicias. Es tener otra catedral dentro de la catedral me dijo alguien de los invitados. Estuvieron muy acertados Jesús Terradillos, deán, y Gonzalo Jiménez, secretario general de la Fundación Edades del Hombre en sus explicaciones, pero eché de menos las de un poeta, las de un escritor como José Jiménez Lozano, tan vinculado a las Edades del Hombre. Entre estas capillas que forman la exhibición se celebra el acto del Poeta ante la Cruz, que es otro encuentro.

Tienen más material que explicar mis admiradas guías turísticas, presentes en la inauguración, y me gustó esa referencia al origen catedralicio de la Universidad de Salamanca hace ocho siglos, como si este encuentro protocolario fuese también ecuménico. Iba el rector, Ricardo Rivero, entre autoridades políticas y religiosas, obispos de la Comunidad, custodios de las esencias de las Edades del Hombre; y con Rivero los hombres del VIII Centenario, Enrique Cabero y Julio Borrego. Algo se dijeron Alfonso Fernández Mañueco, alcalde del Contrapunto 2.0, y Jesús Málaga, alcalde de aquel otro Contrapunto y su morada. Entre los numerosos clérigos presentes quizá flotara la duda de cómo hacer que el visitante no vea solo la belleza del arte sino el mensaje, que no ocurra igual que con la rana, que solo se ve a ella como si el entorno fuese invisible y el batracio no tuviera mensaje. El reto es este, entender el relato e interpretar cada capítulo enmarcado en las capillas. Hacer que se haga la luz. Es un ejercicio espiritual además de cultural, vino a decirnos el artista Antonio López. Y al fondo, ausente pero presente, Jiménez Lozano hablaba de una "luz que se apaga en el crepúsculo de un día de octubre, tan dorado€" como si fuese un contrapunto. Pues, hágase la luz.