Ante la que está cayendo he decidido refugiarme en la espiritualidad. Porque la situación se las trae: Pablo Iglesias (vaya con el apellido) acudiendo casi en peregrinación a visitar en la cárcel al místico Junqueras para negociar los Presupuestos del Estado; el Tribunal Supremo dando tumbos en lo de las hipotecas y dejando por los suelos, no ya su imagen y prestigio, sino los de La Justicia como tal, son dos de los sucesos más increíbles de los últimos días. Por eso decía que será mejor acudir a la espiritualidad aprovechando la inauguración en Salamanca de ´Contrapunto 2.0´ para recordar el cuarto de siglo de aquella edición de Las Edades del Hombre en la capital, que hizo historia, como recordaba muy bien ayer en estas mismas páginas mi buen amigo Gonzalo Jimenez, comisario de la muestra.

He sido y sigo siendo un firme defensor de las Edades del Hombre. Y también de un punto que puede no gustar a algunos, como es su salida de las capitales de provincia y de las majestuosas catedrales para alejarse hasta pueblos e iglesias más sencillas y humildes. Si hace esos veinticinco años la exposición fue un revulsivo para una ciudad como Salamanca, que merece una visita por sí misma, tanto si se celebra una muestra de ese tipo como si no, hay que imaginarse lo que puede suponer que se traslade hasta Arévalo, Aguilar de Campoo, como este año, o Lerma, donde recalará en el próximo. La inyección de todo tipo (desde lo económico hasta la de imagen) que significa para esas localidades y también, en muchos casos, para las comarcas de las que son cabeceras, es mayúscula. Es evidente que, con la salida a "la periferia", provoca que sus sedes sean más pequeñas y que la muestra quizá sea menos importante, pero, a cambio, ayuda al conocimiento y al impulso de zonas que, sin Las Edades del Hombre, no recibirían tantas visitas ni serían tan conocidas. Vaya lo uno por lo otro.

Pero, volviendo a ´Contrapunto 2.0´, será una excusa, si es que hiciera falta, para programar otra visita a Salamanca en estas fechas menos proclives a viajar, como son las que van desde ahora hasta mediados de febrero. Contemplar las obras de Juan de Juni, Berruguete, Fernando Gallego, Venancio Blanco, el Greco, Gregorio Fernández, Antonio López o Luciano Díaz-Castilla, imbuirse de la espiritualidad en esa sede catedralicia a buen seguro que sosegará el ánimo y tranquilizará el espíritu, bastante alterados después de algunos de los acontecimientos que nos toca vivir. Nada mejor que hacer el viaje con la música de gregoriano o con algunas de las obras del abulense Tomás Luis de Victoria de fondo. Un plan redondo, como diría mi amiga Anita, contrapunto y sosiego que es de un salmantino de "pro".