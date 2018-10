El tema recurrente de la izquierda

La izquierda de este país, desde que llegó Zapatero hasta nuestros días, tiene un tema recurrente y cansino cuando no hay nada más que ofrecer al ciudadano: el archivo de la Guerra Civil de Salamanca y no dejar descansar en paz a los muertos.

Felipe González, con todos sus defectos, ni se atrevió ni quiso resucitar algo que había quedado atrás durante la Transición a la Democracia. Él sí sabía que había costado mucho conseguir un régimen de libertades para todos, como para remover y enredarse una vez más en el pasado. Un hombre inteligente porque donde no hay problemas es mejor no crearlos.

La mayoría de los españoles que durante la guerra lucharon en una de las dos facciones lo hicieron simplemente por situación geográfica, en absoluto por una ideología concreta, como quiere hacernos ver este Gobierno sectario y carente de proyectos para los españoles del momento actual. Con la llegada de Rajoy al Gobierno el asunto se fue olvidando. Es cierto que podría, con la mayoría absoluta de su primera legislatura, haber derogado la Ley de Memoria Histórica o de enfrentamiento y que tantas heridas ha reabierto. Pero no lo hizo.

Gracias a esa norma y a la inestimable e interesada colaboración del otrora falangista Federico Mayor Zaragoza salieron miles de documentos del Archivo General de la Guerra Civil, los propios y los ajenos, que todavía están en manos de la Generalidad de Cataluña y que a pesar de los requerimientos, se ha negado a cumplir la legalidad, como viene siendo habitual en ellos, y a devolver lo que no es suyo. Pero ni Rodríguez ni Sánchez se han atrevido a entrar por la fuerza a sacar todos los documentos que están en poder de los independentistas sin ser suyos.

El asalto de Pedro Sánchez a La Moncloa nos ha devuelto el asunto a la actualidad. Dudo mucho del interés que pueda tener para la mayoría de los españoles, pero nos toca las narices y nos las toca porque el independentismo se burla de todo y de todos y a este insensato Gobierno lo tiene cogido por donde más le duele. Puede y lo maneja al actual presidente a su antojo. Cierto es que a costa de todos.

Como Sánchez necesita con urgencia tener contentos a los líderes golpistas para sacar adelante el bodrio de Presupuestos que le han hecho los asesores de Maduro, la semana pasada mandó al ministro de Cultura a saldar las cuentas pendientes del año en curso y la consejera de Cultura de la Generalidad le dijo que quería más papeles. Así, para empezar a hablar. O sea que ya saben, en breve veremos a los hombre de mono azul y, carretilla en mano, le mandarán otro camión cargado de documentos. De lo que se han apropiado, ni palabra.

A este paso, casi sería mejor que se llevaran el Archivo completo a Cataluña y terminábamos antes. Para los historiadores, archiveros y estudiosos en general sería mucho más adecuado que el Archivo se mantuviese completo, aunque fuera en Barcelona, pero este desmembramiento sólo satisface a los que quieren que no queden ni los cachitos de una España vertebrada, coherente y unida.

El día que me haga independentista exigiré que se lleven a Cataluña los papeles que queden y que nos traigan a Salamanca parte de la pinacoteca del Museo del Prado. Con solo con una pequeña parte de los fondos que no encuentran expuestos por imposibilidad de espacio, saldríamos ganando.

Pero entiendo que el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, deben defender una vez más la integridad de un archivo que, aunque esté en Salamanca, tiene carácter estatal, que es lo que realmente no puede soportar el secesionismo catalán.

También comprendo y además aplaudo que los representantes públicos defiendan que por encima del valor que pueda tener para Salamanca el Archivo General de la Guerra Civil, están la razón, el sentido común y la dignidad del resto de España. No les importan los papeles de Salamanca, sino lo que significan para la unidad y de cohesión de España.