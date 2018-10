Tiempo de riadas

Vivimos sobrecogidos por los estragos de la lluvia en Málaga y otros lugares del Mediterráneo. Las imágenes me llevan a las crónicas de nuestra riada de San Policarpo, que pasó a la historia por todo lo que se llevó por delante, que fue todo lo que había construido en la vega del Tormes, por resumir. Después de aquello, las órdenes religiosas afectadas quisieron emplazarse dentro de las murallas y provocaron una burbuja urbanística de gran magnitud obligando al concejo salmantino a racionalizar el suelo urbano antes de que la ciudad terminase por ser un parque temático de conventos, monasterios, iglesias, capillas, hospitales y colegios seculares. El agua llegó aquel día hasta las puertas de San Esteban, donde sus frailes, los dominicos, echaban manos a los damnificados. Un convento al que puso en el mapa de la historia la Escuela de Salamanca, donde estaban Francisco de Vitoria o Domingo de Soto. Una Escuela que defendió que una economía ética era posible, como se reclama ahora, especialmente desde el 15-M, y que en este momento reivindican economistas y políticos que van del ultraliberalismo a la socialdemocracia. La semana pasada se han celebrado varios encuentros sobre ella y creo que habrá alguno más antes de que acabe este año del VIII Centenario. Creo que hoy, como entonces, es preciso leer a Vitoria porque en sus escritos se encuentran las esencias de la Declaración de los Derechos del Hombre y también las de esa economía social y ética tan reclamada hoy. Y actualmente, los derechos humanos andan todos de esa manera al igual que las cuestiones económicas.

Después de aquella riada de San Policarpo hubo muchas más —también antes, en 1498 la de Santa Bárbara, documentada junto a otras por Jacobo Sanz Hermida— e incluso en el pasado siglo a pesar de construirse el reclamado pantano que amortiguara las crecidas. Las crónicas periodísticas nos dan buena cuenta de ellas al igual que las imágenes que los periódicos y revistas de la época incluían, o realizadas por los propios vecinos afectados del Arrabal, por ejemplo, que era uno de los barrios que se convertían en una Venecia salmantina, con barcas por las calles como góndolas venecianas. Crónicas que hablan de pueblos anegados y casas aisladas por el agua en la Aldehuela de los Guzmanes. También aquí las riadas hicieron de las suyas: se lo hemos leído a Villar y Macías, Ángel Vaca, Bienvenido García o Jacobo Sanz, entre otros. Pero no siempre el susto venía del Tormes, alguna que otra vez, una potente tormenta desbordaba los arroyos de Santo Domingo o la Palma, y la acequia de bordadores, y si bien el susto era considerable, aquella crecida servía para limpiarlos de inmundicias arrojadas por los vecinos a ellos. Aunque todas terminaban en el Tormes.

Viendo esas terribles imágenes y leyendo las crónicas comprendemos de la mejor manera posible —también la más dolorosa—la fuerza del agua y el daño que puede hacer. Aunque fieles a la costumbre de tropezar dos, tres y las veces que hagan falta en la misma piedra, no haremos nada o seguiremos haciendo las cosas mal. Aquí, hace algunos meses, a finales de mayo, descargó una tormenta de tal intensidad en todos los sentidos que nos temimos lo peor, así que lo tenemos muy cerca. Luego están quienes aseguran que los cambios en el clima nos van a traer más espantos como los que estamos viendo. Cuidado.