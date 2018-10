Es curioso que no teniendo para pan andemos comprando estampitas. Se nos está cayendo el tejado y andamos preocupados por las telas de araña ¿Por qué digo esto? Porque me llama la atención la necesidad de legalizar muchas cosas, en este caso el consumo de cannabis. En palabras del líder de Podemos, Pablo Iglesias, "es una oportunidad con grandes beneficios".

No lo tengo yo tan claro, es verdad que no entiendo mucho de adicciones, pero de necesidades y dificultades en las personas tengo algún que otro conocimiento. Llevo mucho tiempo diciendo, porque así lo pienso, lo siento y lo creo, que no podemos gastar energías discutiendo sobre la legalización o no de cierto consumo de sustancias. El problema va más allá de una ley o una norma. Somos las personas las que hemos de valorar la necesidad o no de un consumo, el por qué y el para qué de ese consumo, de dónde viene esa necesidad, qué busca una persona cuando consume una droga o cuando se deja arrastrar por una adicción del tipo que sea.

Tenemos un grave problema de formación y de información, cada vez más confusa. Un grave problema de educación, de madurez y de sentido de la vida. O aprendemos a vivir afrontando y a crecer madurando con responsabilidad o nos haremos pochos consumiendo aquello que nos evade de las dificultades propias del ser humano pero no nos las resuelve.

En nuestra sociedad de hoy hay muchos mensajes que nos complican la existencia, dos de ellos son: Primero, si quieres ser feliz tienes que consumir (no me refiero a las drogas, sino al consumo en general) y segundo, no sufras. De entrada suena bien pero son engañosos, no hace falta estar comprando todo el día y por supuesto sufrir forma parte de la existencia del ser humano, otra cosa es como lo afrontemos o que seamos unos idiotas sufriendo innecesariamente. Nuestra sociedad de hoy no necesita legalizar las drogas, necesita que cada uno nos responsabilicemos de madurar desde la exigencia, la responsabilidad y el sentido común. Necesita la oportunidad de estar satisfecho y en paz pero sin drogas.