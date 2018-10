Lejos de todo pronóstico, lejos también del imaginario tradicional que los de a pie teníamos de los inquilinos del talego, la cárcel de la actualidad "espanis", es lo más parecido a un club social, a cuyas puertas se amontonan cámaras y periodistas, para ponerle foto y crónica al ir y venir de presos y visitas. Por allí desfila lo más "cool", lo más "royal", lo más folclórico, lo más potentado y lo más de lo más de la élite social. Vamos, que como alguien comentaba irónicamente este fin de semana en un sarao: A día de hoy, si no estás en la cárcel, eres un don nadie.

Unos y otros son recibidos casi a puerta gayola por los medios. Mientras unos y otros cuantos de los de la plebe, graban con sus smartphone todo lo que sucede en ese abrir y cerrar incesante de la puerta de toriles. ¡Menudo ambientazo! –cuentan luego en la barra del bar mostrando las fotos, antes de ponerle inventiva, chisme y magín a esos vis a vis íntimos, que despiertan todo tipo de erotismos y fabularios. No es de extrañar. Solo hay que ver la audiencia que tienen esos ateneos televisivos de la chabacanería y de las garrapatas de la cama, donde las coyundas hacen caja y dejan sobre el tapete cifras millonarias. Aunque los vis a vis de la cárcel, sin embargo, tengan poco más que el relato del "ansión sin talón". Y lo escribo tal cual lo oí. A pesar de ser un mal pareado, además de una ordinariez de órdago, muy propia del pueblo vulgar y ramplón en el que nos estamos convirtiendo. ¡Qué pena de musas! ¿Dónde estás, Cervantes?

Sí, fuera ya de ironías y contra todo pronóstico, la cárcel está de moda. Atrás quedó eso de (mal)pensar el trullo como un lugar lóbrego y sórdido, donde se hacinaban rateros, pelagatos y pinchaúvas que, desgraciadamente, parecían haber nacido con ese único destino. Pero esto solo fue hasta que a la vida en chirona comenzó a llegar lo más mediático y pintoresco de nuestro país. De repente, se olvidó el perfil habitual de ese preso en la triste soledad de su encierro y, la cárcel, se convirtió en contubernio de galanes y virtuosos del cazo y del artisteo, a los que no les faltó flash y fans, en su camino al calabozo. Detrás, a paso presto, llegarían sacando pecho, las visitas. Hay que saber dónde está el negocio, ¿verdad, Pablo Iglesias? Pobre estampa para los que observamos desde fuera. Mucho peor, para los que nos miran desde lejos. La actualidad del país no está sino entre rejas y, el futuro, parece ser que también. Personalmente nunca creí que pudiéramos ser tan, democráticamente, despreciados.