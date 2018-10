Campaña de la precampaña

En 2019 tenemos elecciones municipales y autonómicas —que se sepa—. Lo malo es que cada vez los comicios adelantan más y más sus precampañas. Tanto, que hay campañas para las precampañas. La tarta es la misma en cada convocatoria, pero cada vez son más los comensales que se apuntan a hincarle el diente al pastel. Y de elección en elección son más los ´pesebreros´ —entiéndase el palabro por comensal de baja ralea— que se apuntan a ver si quedan algunas migas disponibles, en caso de que su ambición no sea impetuosa, o incluso algún trozo más sabroso.

Los de antes, a esos que denominan de la vieja política, los ´peperos´ y ´sociatas´ como los califican despectivamente, han tenido que realizar un ejercicio de imaginación para sustituir a unos pocos de ´los de siempre´ por algunas caras nuevas para introducir la renovación como una de sus bazas políticas para mantener el apoyo de los votantes tradicionales y tratar de sumar nuevas generaciones. Los nuevos partidos llegan con mucho brío. Con un ímpetu desmedido. Derrochando una fuerza sobrecogedora capaz de acabar con todo sin pensar en las consecuencias. Levantar alfombras, sacudirlas y si es necesario, llevárselas a casa —para continuar lavándolas, claro está—. Hace unos días, un concejal de esos de la nueva política me decía que había llegado a ´esto´ para servir a los demás. Olvidó añadir "cueste lo que cueste" (a las arcas municipales). En el Ayuntamiento de Salamanca nos estamos malacostumbrando a que cada vez más prime el interés partidista en lugar de buscar lo mejor para los ciudadanos. Se trata de hacer ruido, cuanto más mejor, y si es posible lanzar metafóricamente kilos de mierda sobre los demás para así aligerar la carga propia y endosársela al rival político. Como si se tratara de un juego a ver quién llega con más cantidad de desperdicios y excrementos al final de la legislatura.

La táctica de Ganemos de llevar a los tribunales a todo lo que huela a equipo de Gobierno no surte efecto. Los Juzgados tumban sus demandas porque no tienen suficientes indicios de comisión de delitos. Pero, eso sí, volverán a la carga. Seguramente continuarán con su jugada maestra en la política: ante cualquier rumor, sospecha o indicio, al Juzgado. Me recuerda a mi época anterior en el periodismo deportivo cuando lo que primaban algunos no era el rigor, sino el rumor. Lo que interesaba no era el interés de los lectores, sino aportarles carnaza para que se entretuvieran. Aparecían nombres por doquier cuando entrábamos en época de fichajes. Pues trasladado al ´modo ganemita´ supone desfile en los juzgados, da igual el contenido, si lo que importa es tratar de desacreditar a quienes fueron votados mayoritariamente en las urnas. Sin sopesar que quizás las instituciones puedan verse dañadas por su egoísmo electoral. Siempre he tenido la impresión de que estas formaciones ´populistas´ han aprovechado el ´encabronamiento´ del personal por la mala praxis de unos cuantos chorizos —casi todos han acabado o van a acabar en la cárcel— para sumar sillones en ayuntamientos, diputaciones o instituciones regionales o nacionales. Es decir, su respaldo se debe a deméritos de los demás, no a méritos suyos. Y en unos meses tendrán que enfrentarse a una reválida de verdad. A una verdad que dice que están dispuestos a cargarse el pan de 800 familias que viven directa o indirectamente de El Corte Inglés a cambio de sumar más denuncias, anulando la voluntad del resto de los grupos del Ayuntamiento, con tal de engordar las minutas de sus abogados, porque ya han demostrado que el interés general no está entre sus medidas —aunque para mi sorpresa votaran a favor de la bajada del IBI en el último pleno—.

El caso es que ya no cuela ese levantamiento de alfombras. Entre otras cosas porque las alfombras pasaron a mejor vida en las instituciones. Lo peor es que no quiero imaginarme cuál será la estrategia que pueden barruntar para tratar de mantener sus sillones e, incluso, en algún caso, hasta duplicarlo. Cueste lo que cueste. Veremos.