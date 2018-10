El retorno de la Filosofía

Solo la filosofía podía unir a toda la variopinta tropa del Congreso de los Diputados para, con voz unánime, pedir su vuelta a los institutos. Y es que nuestros parlamentarios, no siempre bien cargados de bagaje intelectual y muchos de ellos fronterizos en cuanto a capacidad de razonamiento, en el fondo son unos filósofos.

Mariano Rajoy, como buen gallego, era un nihilista existencial. Sus principios, si alguna vez los tuvo, quedaron aparcados a las puertas de la Moncloa, y en el Gobierno se dedicó a gestionar la vida como si no tuviera otro sentido que dejar pasar el tiempo. Así ha tenido que llegar Pablo Casado para recuperar las esencias, aunque se ha pasado de frenada y algunos ya le tachan de talibán de la derecha.

Pedro Sánchez, en cambio, es un estoico, un tipo capaz de soportar presiones, humillaciones, insultos y todo tipo de escándalos propios y de sus colegas, sin inmutarse, aherrojado en su obsesión por mantenerse en el poder a toda costa. La resiliencia, esa habilidad suya para resistir los embates de la vida, de sus compañeros de viaje, golpistas y filocomunistas, le convierten en un verdadero Diógenes, acurrucado en su tonel monclovita, de donde no le vamos a echar ni a cañonazos.

A Albert Rivera le pierde el posibilismo, esa filosofía de la vida que le lleva a colocarse en el lugar donde haga menos frío, donde pueda cosechar votos a la izquierda y a la derecha, sin importarle otro objetivo que trepar por la enredadera del poder.

Y de Pablo Iglesias solo cabe decir que vino del marxismo más rancio para acabar en el hedonismo más práctico. Tampoco ha sido el suyo un camino sin precedentes, porque casi todos los grandes dictadores comunistas que en la historia han sido acabaron en palacios y casoplones disfrutando las mieles del poder absoluto.

Rajoy se cargó la Filosofía como asignatura obligatoria, aconsejado por el ministro José Ignacio Wert, un epicúreo que intentó salvarse del sufrimiento de los últimos días del Gobierno buscándose un retiro dorado en París, y bien acompañado.

El que los dirigentes y la mayoría de los parlamentarios sean auténticos filósofos no quiere decir necesariamente que la moral haya vuelto al Congreso ni mucho menos a la vida pública española. De hecho, la degradación ética de los comportamientos de nuestros políticos está alcanzando las mayores cotas de desvergüenza de la época democrática en España. Desde hace meses tenemos un presidente del Gobierno plagiador, aupado al Ejecutivo por una pandilla de golpistas o aspirantes a serlo, y otros cuantos conjurados para volar los cimientos de la Constitución. En conjunto, un hatajo de supremacistas y neocomunistas dispuestos a finiquitar el mayor periodo de prosperidad de nuestra historia, a los que Sánchez soporta mientras le mantengan en La Moncloa.

El último escalón de esa degradación moral lo ocupa desde el pasado viernes el líder de Podemos, capaz de rebajarse a negociar los Presupuestos en nombre del Gobierno de España con un presidiario encarcelado por intentar un golpe de Estado contra España. Desde que Felipe González fue a las puertas de la cárcel de Guadalajara a jalear a su ministro José Barrionuevo, condenado por el secuestro de Segundo Marey, no habíamos contemplado una escena de mayor bajeza ética y mayor desprecio a la ley y la justicia.

Iglesias no solo se rebajó, junto a todos los españoles a los que representa, al mismo nivel que un presunto golpista, que ni siquiera se ha arrepentido de haberse saltado la legalidad proclamando la república catalana, sino que, como aquel que intentaba hipnotizar un pez y acabó boqueando como un besugo, salió contagiado de las ideas de Junqueras y pidió a Sánchez que mueva ficha. Es decir, que no investigue, que no condene o que indulte a los golpistas. Porque ambos, como buenos comunistas partidarios del poder único y centralizado, ni siquiera reconocen la separación del ejecutivo, el legislativo y el judicial, base de la democracia.