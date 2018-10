Donde habita la poesía

Salamanca es la capital del español. Eso es bien sabido. Yo añadiría que este año también lo es de la poesía. De la poesía en español y de la poesía en otras lenguas hermanas. No hace falta remontarnos a Fray Luis --cuya Flecha, por cierto, parece que va camino de la restauración para que el público pueda disfrutar de tan ameno paraje—ni a los predecesores, ni a los místicos de tan abundante producción poética, ni a quienes siguieron sus pasos hasta nuestros días. En concreto, esta semana ha tenido lugar el XXI Encuentro de Poetas Iberoamericanos, que contó con una nutrida representación de lo más granado de la poesía contemporánea a ambos lados del Atlántico. Sin olvidar la vertiente musical, tan indisolublemente unida a la poesía. Porque en otros tiempos la poesía siempre fue cantada. Alfredo Pérez Alencart y sus infatigables colaboradores han congregado a todo un florilegio de poetas, músicos y profesores universitarios, acogidos todos ellos a la hospitalidad de esa musa de la poesía que siempre ha sido Pilar Fernández Labrador.

Por si esta andanada poética no fuera suficiente, y también en el marco del VIII Centenario de la Universidad, el martes se entregará en el Paraninfo de las Escuelas Mayores el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana que, en su XXVII edición recae en el poeta venezolano Rafael Cadenas. Vuelve la Reina Sofía a Salamanca a entregarle personalmente el galardón a un poeta que, como dice su antólogo Juan Pablo Gómez en la espléndida antología preparada junto con Carmen Ruiz Barrionuevo, "reflexiona en su vasta obra acerca de la realidad"; y esa realidad observada a través del filtro de la literatura le ha llevado, en mi opinión al compromiso, a expresar mediante la fuerza de la palabra –"la palabra sin atavíos"-- su veneración por conceptos tan discutidos y discutibles en su país como libertad, justicia, democracia, civismo€ palabras hermosas que, como él mismo reconoce, cuando se ausentan de una nación sus ciudadanos se quedan huérfanos y sin asideros.

La poesía, por desgracia, no trae soluciones definitivas, pero sí puede actuar como bálsamo espiritual en medio de carencias materiales acaso más perentorias. Cuando leemos poesía experimentamos la aventura del existir y, en consecuencia, no debemos esperar salir indemnes. Los textos nunca son pasivos. No hay escritura pura ni lectura en estado puro. Ya decía el crítico I. A. Richards que solo la poesía era capaz de salvarnos. Ojalá este milagro se pudiera obrar en la convulsa Venezuela actual. Mientras tanto, recordemos las palabras de Caballero Bonald, también Premio Reina Sofía, cuando al recoger el Cervantes expresó su deseo de que algún día el pensamiento crítico pueda prevalecer sobre todo lo que tiende a neutralizarlo. Rafael Cadenas está en ello.