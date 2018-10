Hace un par de semanas leí un artículo sobre los problemas del envejecimiento en España. La autora, catedrática de universidad, hubo de recurrir a conceptos demográficos y cayó en burdos errores; no es la primera vez que ocurre.

Me temo que estos disparates "científicos" tienen su origen en que el sistema universitario español, tan endogámico él, detesta la Demografía y, de hecho, la inmensa mayoría de los que ejercen de demógrafos no lo son (sociólogos, geógrafos...), pues carecen de estudios especializados en esta disciplina, y quienes sí tenemos títulos en Demografía los hemos tenido que obtener fuera de España.

La catedrática antes mencionada caía en varios errores a causa de lo que los traductores profesionales llaman "falsos amigos", en este caso del inglés. Como el de expectativa de vida, por esperanza de vida, o algo más grave, como cuando emplea la palabra fertilidad por fecundidad y viceversa. Fertilidad es la capacidad fisiológica de una mujer para tener hijos, mientras fecundidad se refiere al número de hijos que tiene efectivamente esa mujer. La traducción correcta del inglés de fertility es fecundidad y la de fecondity es fertilidad.

Pero esta invasión de malas traducciones del inglés no sólo perjudica a la Demografía, también, por ejemplo, a la Medicina. Manuel Alfonseca lo ha publicado hace unos días. He aquí una muestra y por orden alfabético.

€ Actually significa de hecho, pero se suele traducir como actualidad.

€ Alien no es alienígena, sino extranjero.

€ Alimentary canal es tubo digestivo, no canal alimentario.

€ Asylum no es asilo, sino hospital psiquiátrico.

€ Cankerous no es canceroso, sino ulcerado.

€ Cervix no es cerviz, sino cuello del útero.

€ Compromise no es un compromiso médico sino una afección o insuficiencia.

€ Condition cuando se usa como término médico no es condición, sino estado.

€ Constipated no es constipado, sino estreñido. Y en francés pasa lo mismo. Aún recuerdo a una amiga que fue a una farmacia en París y cuando dijo "Je suis constipée" le dieron unas pastillas que le produjeron diarrea.

€ Consumption no es consunción, sino tuberculosis.

€ Dilation no es dilación, sino dilatación.

€ Discharge no es descarga, sino supuración.

€ Diversion no se traduce como diversión, sino desviación.

€ Expectant mother no es una madre expectante, sino una mujer embarazada.

€ Fatigue(s) no es fatigado, sino un traje de faena.

€ Feud no es feudo, sino enemistad.

€ Impregnate no es impregnar, sino dejar embarazada a una mujer.

€ Injury no es injuria, sino lesión.

€ Insane no es insano, sino demente.

€ Versus no significa lo mismo que es español sino por el contrario.