La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión nos traslada al pasado aunque encontremos en ella libros que hablan del futuro. Un futuro siempre imperfecto. Ese pasado al que regresamos este lunes con la exposición conmemorativa de los veinticinco años que han pasado desde el estreno en Salamanca de "Las Edades del Hombre" con aquella muestra titulada "El contrapunto y su morada". Una cita que nos hará recordar al cura José Velicia, entre otros protagonistas de aquel acontecimiento. Volveremos la vista a aquel 1993 cuando Sotomayor y Powell volaron sobre las pistas del Helmántico. Hoy lo harían, quizás, bajo la cubierta de la pista de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela, inaugurada aquel año, igual que la rehabilitación del Teatro Nuevo de Ciudad Rodrigo, cuyo hijo genial y extravagante, Fernando Arrabal, fue considerado aquel año mejor dramaturgo por la Academia francesa. La inauguración contó con la Reina Sofía, que no era emérita, pero atesoraba méritos para serlo. Ascendieron la UDS, empujada por la familia Hidalgo Acera; y Julián Lanzarote, aupado por los más jóvenes del PP, que hoy ya no lo son tanto, también comenzó su ascensión. Continuaba descendiendo al pozo la industria bejarana con la crisis de la Hispano Textil cuyo momento de esplendor iba quedando para los libros de historia, que aquel año, por cierto, estrenaron hogar: la Biblioteca de la Casa de las Conchas. Entonces, en 1993, cuando vimos a Irene Villa pasear por la Plaza Mayor, pensábamos aún que nunca íbamos a librarnos de la pesadilla etarra: han pasado veinticinco años. Aquel año, viendo las colas de visitantes en las puertas de la Catedral Nueva, descubrimos nuestro patrimonio artístico porque muchos no pasaban de la Plaza Mayor, como si en ella terminara la ciudad, al menos la ciudad segura.

Aquellas "Edades" cambiaron muchas cosas, fueron una bisagra de épocas, un antes y un después, escuché el otro día en el Casino en una tertulia en la que estaban Gonzalo Jiménez, secretario general de la Fundación Edades del Hombre, y Jesús Málaga, Rafa Sierra, Marciano Sánchez –comisario de aquellas "Edades" salmantinas—Santiago Rodríguez, Mayte Conesa, Paco "Novelty" y Alberto Estella. De alguna manera, escuché, nos prepararon para la Capitalidad Europea de la Cultura que vino después, pero para entonces, casi con la misma hotelería e idénticas malas comunicaciones, venía más gente, como si antes no hubiésemos estado. Mucha gente nos descubrió gracias a las "Edades"—también nosotros vimos la luz—y especialmente gracias a las excursiones fletadas por parroquias y diócesis de toda España, o asociaciones de pensionistas, escolares. Las cuentas dicen, sin embargo, las "Edades" la vieron más los de fuera que los de casa. No voy a poder evitar el recuerdo de todo eso cuando se inaugure mañana "Contrapunto 2.0" en el mismo escenario.

Las "Edades" fueron y son un elemento evangelizador desde la belleza, el arte, se dijo en esa tertulia. Un instrumento didáctico de encuentro con el arte y ese pasado que está también en los libros sagrados. En estos días, comenté con el Obispo, Carlos López, muchos jóvenes solo ven en la representación de Adán y Eva a una pareja desnuda con una manzana y una serpiente, así que también estamos hablando de educación, de historia, de conocimiento de las religiones, de conocer de dónde venimos, de libros?