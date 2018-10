Olor de otoño

Visto el paisaje, que ya comienza a amarillear, puede asegurarse de que el otoño, que empezó hace casi un mes, mañana lo cumple, se ha instalado por fin con todas sus consecuencias. El otoño es para mi gusto la estación del año más agradable, no sé qué tiene pero —pese a la crispación generalizada que invade y se respira por todos los ambientes políticos y aquellos otros más o menos politizados, azuzada por quienes se empeñan en calentar los otoños (todos) hasta ponerlos al rojo vivo— me produce sosiego.

Que el otoño ha llegado para quedarse se nota en sus síntomas, no solo en la caía de la hoja, que es el común de todos los otoños cualquiera que sea el lugar del mundo, también en sus particularidades, que son las que diferencian unos de otros, y aquí, en Salamanca, tenemos como particularidad la Feria Municipal del Libro Antiguo y de Ocasión que hoy se inaugura, lo que indica que el otoño ya está en pleno apogeo. Aún queda algún veranillo por llegar, si es que llega, pienso en el de San Martín, y nada más que altere la normalidad€ hasta el invierno, del que estamos ya a dos meses.

Al otoño no solo lo distingue su color peculiarisimo, también su olor (en plural, olores, pues son más de uno) igualmente peculiar, como el del estercoleo de los campos, que a rachas llega a la ciudad cuando el viento sopla favorable, el de la quema de rastrojos o el del humo de los hogares€, olores tal vez más de antaño que de ahora, porque aun cuando las necesidades son las mismas, los recursos son otros y los procedimientos también, a los que se les suma el particularísimo olor a libro viejo, que desde hoy y durante dos semanas impregnará la atmósfera siempre cautivadora de la Plaza Mayor, el mejor sitio para esta Feria.

El del libro viejo es un olor que transmite sensaciones, engancha de tal manera que estimula y crea adeptos a esta mercancía que (por la temporada que le ha tocado en suerte ser actualidad) es igualmente fruto de nuestro otoño, tanto como los membrillos, las granadas, las uvas, las setas, las nueces, las castañas€, pero al contrario que todos estos, que se pasan con el tiempo, el libro viejo resulta tanto más seductor cuanto más viejo.

Me referí antes a quienes se esfuerzan en mantener los otoños como la fragua de Vulcano, al rojo vivo. Pues sin ellos el otoño sería otra cosa muy distinta a lo que es, posiblemente mejor, pero nos hemos acostumbrado a su presencia y sin ella algo echaríamos en falta. Sin embargo, eso que echaríamos en falta es precisamente lo que nos trae de cabeza sin que pare de sorprendernos ni un solo día en torno a un Gobierno, que es el origen de todo lo que vemos desfilar por la escena política con su presidente a la cabeza, seguido de sus ministros y ministras, también de todos a quienes el presidente les debe el seguir siéndolo cada minuto que pasa, gente de la peor catadura, lo más impresentable de cada casa, en cuyas manos está España, su Gobierno y los españoles. De fondo unos Presupuestos que son un vil apaño y una ruina.

Lo que tenga que pasar, pasará, porque quien puede evitarlo no está por la labor de hacerlo. Va a lo suyo y a lo de nadie más. Gobierna para él, solo para él, al precio que sea, y ahí lo tienen, capeando en la deriva, viendo a cada bandazo que da la forma de mantenerse a flote aunque el barco se hunda con todos dentro, menos con él, plagiando, que es lo suyo, a Schettino. ¿Se acuerdan de Schettino, el capitán del "Costa Concordia", aquel crucero que echó a pique por una estupidez? Pues lo mismo. Vean en el crucero a España y en su capitán a Sánchez. Tal para cual.

Y que tome nota Sánchez, ya que Schettino (desde la cárcel, en la que cumple dieciséis años de condena por ello) ha escrito un libro sobre esta hazaña marinera que le hizo famoso, "Le verità sommerse" ("Las verdades sumergidas") lo ha titulado y del que han vendido más de veinte mil ejemplares, todo un best seller de este nuevo Salgari, que con el tiempo envejecerá (el libro) hasta alcanzar el olor de otoño característico de lo viejo. Que tome nota Sánchez y firme (ya encontrará a alguien que se las escriba) sus particulares "verdades sumergidas". Best seller seguro, que, de hoy a cien años, estarán a la venta en la Feria del Libro Antiguo en la Plaza Mayor. Para entonces no sé si España seguirá a flote pero la Plaza Mayor no les quepa duda, con sus ferias de libro nuevo, viejo y de ocasión. Den tiempo al tiempo, que un siglo pasa pronto.