El Mochuelo regresa a las aulas

¡Coño, el consenso! ¡Y en materia educativa!. No es posible. Me froto los ojos. Es. ¿Pero vuelve la concordia, la Transición? ¡No!, más por un instante regresó el ave de Minerva, la que según Hegel emprende el vuelo al crepúsculo. En una España que se deshilacha, con un gobierno hilvanado con separatistas y filo-terroristas, la que ayer contempló abochornada el vis a vis del caudillo anti-sistema y el golpista preso€ cede el aterdecer y la aurora se insinúa en el horizonte, porque la asignatura de la Filosofía y su rama la Ética, regresan a las escuelas, donde se forjan quienes sostendrán la democracia y mañana se harán cargo de la nave del Estado. Por una vez —celebrémoslo—, ha triunfado el sentido común. PSOE, Podemos, PP y Ciudadanos aprobarán una Proposición no de Ley para que la Filosofía —que es literalmente "el amor a la sabiduría"—, vuelva a ser troncal en 2º de bachillerato, y la Ética en 4º de secundaria. Para ello se reformará la LOMCE (Mejora de la Calidad Educativa), para ayudar, según la Ministra "a los alumnos que crecen inmersos en un mundo repleto de información, en una sociedad hiper-conectada, a desarrollar un pensamiento crítico, que les permita distinguir lo importante de lo accesorio y los fundamentos del mundo en que vivimos". Amén.

La filosofía nunca apasionó a las masas y Rajoy aprovechó para descartarla. Compartía el desdén por la asignatura con un popular personaje de Delibes, Juan Gualberto "el Barbas". El escritor invoca al filósofo Ortega y Gasset, y el Barbas pregunta: "Y ese don José Ortega era una buena escopeta?". Cuando Delibes le contesta : "No, era una buena pluma", el cazador exclama : "¡Bah! Déjese de monsergas, jefe, se ve que ese don José no sudó nunca una perdiz por una ladera". Pero es que veintitantos siglos antes, el filósofo Tales de Mileto, primero de Occidente, cayó a un pozo por ir mirando al firmamento, filosofando, lo que provocó las carcajadas de su sirvienta. Los batuecos creen que con la filosofía no se come, que con el "pienso luego existo" de Descartes, no se obtiene el título de biólogo, ni siquiera de ferrallista.

Es preciso que nuestros hijos y nietos desarrollen un pensamiento crítico, que no sean individuos lanares o boyunos. Según el experto García Moriyón, los resultados son espectaculares: sus alumnos preguntan, construyen argumentos, participan en debates€Esos niños tienen más empatía, cooperación y habilidad. Serán ciudadanos reflexivos a los que no engañarán los políticos de ningún signo. Y eso solo es posible con la filosofía, que —repito—, es el amor a la sabiduría: razonar, meditar, filosofar€que no es escurrir (como atribuyen al alcalde de Lepe), sino discurrir. Y naturalmente restringiendo el uso de las maquinitas, las pantallitas, y el empelo convulso de los deditos (Aunque confiese ahora que si en los Salesianos me hubieran preguntado, hubiera dicho que la filosofía se fuera a hacer puñetas. Por fortuna sobrevivió y supongo que desde allí me viene la conciencia socrática de lo poco que se —"solo sé que no se nada"—, y una bendita, inextinguible, curiosidad intelectual).

La sabiduría se representa desde la antigüedad con un mochuelo (ni un búho ni una lechuza). Y eso me trae a la memoria a Daniel "el Mochuelo", el hijo del quesero de una aldea de ficción, que en la víspera de marchar a estudiar a la capital, reflexiona y recuerda sus correrías con Roque "el Moñigo" (hijo del herrero), y Germán "el Tiñoso"€(del zapatero). Tengo "El camino" de Delibes, por una de las cumbres de la literatura castellana. La traigo hoy aquí, porque el mochuelo griego, el ave latina de Minerva, que simboliza la filosofía, ha emprendido su vuelo al atardecer —el maestro decía al lubricán—, como el protagonista de su novela, que marcha a la ciudad a estudiar, porque su padre quiere que progrese.

La necia supresión de la asignatura, se atribuye —en mi pueblo dicen se le carga con el mochuelo—, al ministro de Educación de Rajoy José Ignacio Wert, pilarista, listísimo, muy premiado. Nos dejó a Edurne Uriarte —que aburre un poquito en las tertulias televisadas—, yéndose a París con su ex Secretaria de Estado, Gomendio. Dios le haya perdonado (el cambio de pareja no, la supresión).

En el 2014 se remitió desde la USAL al Congreso Internacional de Filosofía una comunicación firmada por una suiza (Universidad de Ginebra), entonces alumna salmantina, Marlene Sewer. Decía: "Hoy más que nunca es necesario que el conocimiento de la filosofía emprenda el vuelo desde las aulas a la vida concreta". ¿De acuerdo? Pues, hala, cada mochuelo a su olivo.