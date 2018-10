"Salamanca ganadera...

No quiere ser minera". Al parecer mañana, día 20, está convocada una manifestación que, con ese eslogan, quiere protestar por la apertura de la mína, creo que de extracción de uranio, que impulsa la industria Berkeley en la zona salmantina próxima a Vitigudino. Estamos ante el problema de siempre. Por un lado, escucho todas las mañanas la propaganda empresarial sobre los beneficios que reportará a la zona la implantación que patrocinan. Por otro, los que se oponen frontalmente utilizan dos argumentos que hacen mella, con seguridad, en la ciudadanía. Dicen, por un lado, los riesgos que corre su salud al tratarse de la extracción de un mineral radiactivo. Aducen, por otro, que esa actividad puede perjudicar gravemente a nuestra hermosa dehesa charra.

Además parece que la empresa se desploma en la Bolsa y cunde el temor de que el Gobierno no la apoye. El problema de fondo es que ignoramos si estamos ante marketing político, al que tan dado es este Gobierno, o es el resultado de sesudas investigaciones técnicas. Pero mucho hace temer que se trate de nuevo de una estrategia simplemente de índole política.

No es la primera vez que cosas semejantes ocurren en Salamanca. Hace bastantes años, cuando en España se iniciaba un cierto despegue industrial, se discutió en nuestra ciudad si acogíamos la fábrica de Renault para la fabricación de coches. Si no recuerdo mal el debate fue acalorado y al final se desechó la idea. ¿Razón?: algún iluminado de la época esgrimió que la ciudad debía ser tan solo universitaria porque esa era su razón de ser. Al final la fábrica se ubicó en Valladolid que le vino como un don del destino; más de un salmantino optó por irse a trabajar allí y nosotros, claro, nos quedamos solo con la Universidad. Años después florecieron por toda España numerosos centros de enseñanza superior. Salamanca no fue tratada de una manera especial como sucede, por ejemplo, en Oxford o Bolonia . ¿Imaginan los puestos de trabajo que perdimos y cuántos futuros de nuestros jóvenes se fueron al traste?.

Pasado el tiempo fueron muchos fueron los salmantinos que se echaron a la calle para protestar por las instalaciones de ENUSA también con una actividad que incluía la energía nuclear. Siempre funciona el miedo y, en aquella ocasión, se esgrimió el mismo argumento; menos mal que no paralizaron el proyecto. Después de muchos años los habitantes de la zona tienen empleo y se esfuerzan por trabajar en sus instalaciones.

¿Y ahora? Personalmente pediría un debate sereno y con un gran rigor científico. Repetir experiencias pasadas no favorece ni al sentido común ni al futuro de muchas zonas. Y, fundamentalmente, cuando pueden aclararse las cosas con la ciencia y la razón, pues miren, creo que la propaganda partidista que apela a los sentimientos o al miedo, está de sobra.