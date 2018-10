La que ha liado Isabel García Tejerina. Encima ella, que si se había caracterizado por algo durante su etapa como ministra de Agricultura había sido por la discreción, por medir sus palabras en los actos públicos al máximo y por callar más que hablar, con una puesta en escena inmaculada.

Siempre recogida en su área de perfil técnico atreviéndose a dar sólo pequeños pasos políticos, su suelta repentina de melena dejó descolocado a su partido y dio alas a la oposición, especialmente a Susana Díaz. Si algo está claro es que Juan Manuel Moreno Bonilla no la va a invitar a la campaña andaluza porque la exministra le ha dejado sin oxígeno, y eso que ya partía con poco.

La ministra estuvo desafortunada. Quiso hacer política aprovechando la proximidad de las elecciones andaluzas -de ahí que pusiera el ejemplo de esa Comunidad y no el de otras- y le salió el tiro por la culata porque la forma de decirlo sonó despectiva con los habitantes de Andalucía y dejó claro que con los niños no se juega. Si se soporta poco que se metan con la tierra de cada uno, que el blanco sean los más pequeños y encima para mal, no hay ciudadano que lo aguante.

Posiblemente el error, aparte claro de la gravedad de utilizar un tema tan sensible como es la Educación como arma arrojadiza y no en positivo, estuvo en el detalle de expresarse en años y no en cursos, lo que dejaba a los niños andaluces como menos inteligentes que los castellanoleoneses, cuando seguro que esa no era su intención.

El "en Andalucía lo que sabe un niño de diez años es lo que sabe uno de ocho en Castilla y León" no suena igual que comentar que Castilla y León aventaja en casi dos cursos a Andalucía, según el último informe PISA, porque a nadie ofendía que cuando se hicieron públicos los datos una de las conclusiones fuera que Navarra tenía esa distancia en Matemáticas con respecto a Canarias. Isabel García Tejerina no estaba desencaminada, porque según acordó la OCDE cada 30 puntos equivalen a un curso escolar, pero con su forma de expresarse dio munición a Susana Díaz, que se maneja como nadie para pasar de "culpable" a víctima y siempre tiene a mano una bandera andaluza en la que envolverse. Ayer se la dio Isabel García Tejerina.

Horas después, y vista la reacción de Susana Díaz, la distancia tomada por Juan Manuel Moreno, las críticas de Albert Rivera, y el atolladero en el que se vio envuelto Pablo Casado, Isabel García Tejerina declaró su amor por la Comunidad andaluza, como si fuera eso lo que estuviera en duda.

Aunque políticamente no sea correcto, la realidad es que Castilla y León va muchos pasos por delante de Andalucía en Educación y esa verdad no puede ofender a nadie. Las causas habrá que buscarlas en la importancia que se le da a la Educación en cada Comunidad, en las oportunidades laborales, en las ratios, en la formación del profesorado, en el esfuerzo en los hogares, hasta en la climatología... pero, por supuesto, también en que las competencias educativas pasaran a las comunidades autónomas y cada una adaptara su gestión a sus prioridades.

Pero eso no significa que en esta Comunidad seamos más inteligentes que en el resto porque cuando llega el momento de acceder a carreras como Medicina, los penalizados son los estudiantes de esta Región por la falta de una prueba única de acceso en todo el territorio. Canarios, extremeños y andaluces copan las plazas en nuestra Universidad mientras que los alumnos de esta provincia, con tan buenos resultados en el informe PISA, se ven obligados a seguir los estudios en otras. Somos tan exigentes que nos adelantan por la derecha las comunidades más prácticas sin que ningún Gobierno se atreva a ponerle el cascabel al gato.

Nadie aprovechó las desafortunadas palabras de la ministra para dar con valentía un paso al frente y decir que cuando gobierne pondrá orden en la Educación para unificar la cultura del esfuerzo. Está claro que lo que hay les sirve a algunos y, si no, que se lo digan a Susana Díaz.