¿El Estado ha muerto?

Si hay una palabra que defina especialmente a España hoy, es confusionismo. En primer lugar, dentro de las instituciones del Estado (¿pero aún existe?, ¿el Estado no ha muerto?, se preguntarán escépticos y cáusticos algunos), pero también entre la gente del común, la que se gana los garbanzos cada día y solo espera sensatez y medidas inteligentes y realistas por parte de quienes gestionan la cosa pública. Y es que, cuando hablamos de Estado, no solo comprendemos las estructuras y normas que definen a uno democrático, y sin las cuales todo lo demás sobra, sino que vamos más allá: damos por cierto que para que funcione rigurosamente se requieren, además, los que siempre se han llamado hombres de Estado. No me enredaré en definiciones, las biografías definen mucho mejor: para mí, y para muchos, lo fueron Churchill, De Gaulle, De Gasperi, Adenauer o Roosevelt. En su conducta, más allá de su ideología conservadora o progresista, siempre había moderación, perspicacia y comunicación con los ciudadanos: veían más allá, no se quedaban en los intereses partidarios, defendían y creían en su patria. En España, con diferencia, yo me quedo con Adolfo Suárez, desde él hay mucho que deja que desear, si hablamos con objetividad y no hemos caído en el "alzhéimer" o la "hemiplejia" políticas, síndromes que aquejan a tantos prohombres que padecemos.

Algunos atribuirán este desquiciamiento a la desaparición del bipartidismo. La mayoría absoluta para uno de los dos grandes partidos, eliminaba el riesgo del disparate, no había que vender España por un plato de lentejas (léase, alcanzar o permanecer en el poder), como cuando de tal guisa se transfirieron las competencias educativas a Cataluña de manera casi total, abocando al adoctrinamiento, la manipulación de los hechos históricos y académicamente, la eliminación del español. Cuando el idioma común deja de serlo oficialmente, ¿qué queda del Estado?

Pero no lo tengo tan claro. Vuelvan a las elecciones de junio de 1977, las primeras democráticas tras nuestra genocida Guerra Civil (¿patriótica?, criminal, diría yo), de ellas no salió un modelo bipartidista, como el inglés, pues a los dos partidos mayoritarios (UCD y PSOE, centro derecha y centro izquierda) se añadían a sus costados PCE y AP, izquierda y derecha nítidas. Pues con ese modelo pluralista se forjó la Transición y la Constitución del 78. ¿Qué tenían en común Suárez, González, Carrillo o Fraga? Es evidente: su sentido de Estado, su apuesta por el interés general, su opción por lo fundamental y su aparcamiento de lo secundario: recuperar la democracia para España, que esta no fuese una anécdota episódica sino nuestro modo estructural de convivencia. Lo llamaron consenso, metodología trufada de tolerancia y sentido común, con Fernando Abril y Alfonso Guerra de sumos sacerdotes.

Me lo digo a mí mismo con vergüenza: ¿pero de dónde han salido éstos, por qué no miran a sus ancestros políticos, de qué les valen las lecciones exitosas de la Historia? Encabronarnos a los españoles es tarea relativamente sencilla, ya ha ocurrido en tiempos oscuros: ¿estamos condenados a fracasar?